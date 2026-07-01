Il modello a ruote alte della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese si evolve con una versione votata a performance e dinamica di guida pur mantenendo quella versatilità per l’utilizzo quotidiano che l’ha contraddistinta sino ad ora. Il debutto davanti al grande pubblico in occasione del Goodwood Festival of Speed

Il suv più prestazionale sul mercato. Lamborghini alza ancora più in alto l’asticella in termini di prestazioni e driving experience del suo best seller con un’evoluzione ancora più estrema. La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha infatti presentato la nuova Urus SE Performante, declinazione ancora più estrema del suo super suv che ora tocca gli 812 CV di potenza massima, migliorando ulteriormente i numeri della variante ibrida dalla quale deriva.

Nuovi elementi di design e fibra di carbonio Le prime differenze si notano però già a livello stilistico, con la Lamborghini Urus SE Performante che porta in dote una elevata quantità di carbonio che contribuisce a mantenere contenuto il peso complessivo e anche a donarle un’abito ancor più racing. Ritroviamo infatti il nuovo cofano i materiale composito con un elemento bombato che richiama il passato di Lamborghini. Nuovo è anche il paraurti anteriore che è stato ridisegnato con l’aggiunta anche di nuove prese d’aria per il raffreddamento dell’impianto frenante e dei radiatori. Nuovi son anche i cerchi da 23’’ con design a Y intersecate, abbracciati da nuovi passaruota sempre con dettagli in fibra di carbonio. Approfondimento Lavoro, Lamborghini è il datore ideale per gli italiani

Come cambia il posteriore In coda poi ci sono altri elementi nuovi tra i quali lo spoiler, sempre in materiale composito, ora integrato e posizionato più in alto che contribuisce all’aerodinamica insieme all’ala. Più grande il diffusore, sempre in fibra di carbonio. Insieme ad Akrapovic la casa del Toro ha sviluppato anche il nuovo impianto di scarico in titanio che contribuisce ad un sound ulteriormente affinato. Il suo utilizzo poi ha permesso di ridurre anche di 10 kg il peso del sistema rispetto alla Urus SE tradizionale. Sempre molto ampia la gamma di colori grazie al programma Ad Personam, con la presenza anche del nuovo Giallo Crius per la livrea. Approfondimento Lamborghini Fenomeno Roadster, la nuova few off del Toro

Nuove sospensioni per Lamborghini Urus SE Performante Su Lamborghini Urus SE Performante arriva anche un nuovo comparto sospensivo grazie all’introduzione dell'architettura AURA con sospensioni 2K2V a doppia camera d’aria. La rigidezza degli assali varia in maniera sensibile in base alle modalità di guida, offrendo un reale cambiamento a seconda della driving mode selezionata. A questo si aggiungono anche gli ammortizzatori a doppia valvola che adattano in tempo reale la loro risposta anche in base alle condizioni stradali. Nel complesso Urus SE Performante riduce ulteriormente il rollio e le vibrazioni migliorando il confort ma anche offrendo un feeling più diretto tra pilota e vettura. Approfondimento Ferruccio Lamborghini, 110 anni dalla nascita: la storia

Più potente che mai La powertrain di Lamborghini Urus SE Performante compie un ulteriore step: il V8 biturbo da 4.0 litri insieme all’unità elettrica a magneti permanenti tocca ora gli 812 CV, 146 CV in più rispetto alla Urus Performante, con 1.000 Nm di coppia (+150 Nm) per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e uno 0-200 in 10,8 secondi. Velocità massima fissata a 312 km/h. A tutto questo si aggiunge la batteria da 25,9 kWh per 60 km di autonomia in elettrico. Approfondimento Lamborghini Miura, la prima supercar della storia compie 60 anni