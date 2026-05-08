Lexus TZ, tutte le caratteristiche del nuovo Suv elettrico a 6 posti

Due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, garantiscono una potenza totale di 408 cavalli e permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La batteria è da 95,82 kWh e garantisce fino a 530 km di autonomia nel ciclo WLTC. La ricarica rapida a 150 kW consente di passare dal 10 all’80% in 35 minuti, mentre in AC sono disponibili soluzioni da 11 e 22 kW.

Lexus ha presentato in anteprima mondiale TZ, un SUV premium elettrico a sei posti. Per il marchio di lusso giapponese TZ è il manifesto tecnologico della nuova filosofia "Discover", progettato attorno al concetto di Driving Lounge, fusione tra un abitacolo rilassante e prestazioni dinamiche per offrire un'esperienza di viaggio di alto livello per tutti, passeggeri e conducente. Debutterà in Europa nel 2027.

Le dimensioni e lo spazio

Lexus TZ è lunga 5,1 metri e ha un passo di 3,05 metri, con cerchi da 20 a 22 pollici. All'interno tre file di sedili, per ospitare fino a 7 persone. Il concetto di "Driving Lounge" crea uno spazio e un'atmosfera che favoriscono relax e comfort nell’abitacolo, arricchito da un ampio tetto panoramico che si estende su tutte e tre le file di sedili. Lexus adotta materiali sostenibili, incluso l'uso di bambù forgiato e di alluminio riciclato.

La Driving Lounge

Il passo lungo, il design delle sospensioni e l'alloggiamento della batteria sotto il pianale garantiscono spazio per ospitare comodamente sei posti disposti in tre file di sedili. La seconda fila presenta sedute individuali, mentre la terza fila offre spazio per testa e gambe di tutti gli occupanti. L'assenza del serbatoio permette di posizionare i sedili più in basso, così che anche gli adulti più alti possano sedersi e viaggiare in massima comodità, facilitandone anche l'accesso ai sedili posteriori, grazie a degli interruttori ‘walk-in’ per piegare in avanti i sedili esterni della seconda fila, specifiche soglie battitacco e impugnature di supporto.

Per maggiore comfort, sono disponibili anche poggia gambe in stile pouf per i passeggeri in prima e in seconda in fila, con riscaldamento dedicato per le gambe del conducente e del passeggero anteriore, lavorando in combinazione con il sistema di condizionamento per fornire un riscaldamento a basso consumo energetico. Per quel che riguarda il sistema audio, TZ può essere personalizzato con un sistema Mark Levinson con 21 altoparlanti. Il display strumenti del conducente è senza bordi, da 12,3 pollici.

Con la terza fila di sedili in posizione, c'è spazio per trasportare quattro casse da 55 litri o due da 92 litri. I sedili sono pieghevoli per creare spazio per riporre, ad esempio, due biciclette o oggetti più lunghi.