Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Leapmotor B05, prezzo e allestimenti della nuova hatchback elettrica

Auto

Aperti gli ordini in Italia per la prima vettura elettrica sportiva del marchio cinese di casa Stellantis: prezzo di lancio da 22.900€ (poi si paartirà da 26.900). Il motore eroga 218 CV e 240 Nm di coppia. Disponibili due opzioni di batteria: 56,2 kWh con un'autonomia di 401 km e 67,1 kWh con un'autonomia di 482 km

Arriva ed è ordinabile in Italia Leapmotor B05, la prima vettura elettrica sportiva del marchio cinese di Stellantis. Leapmotor B05 ha proporzioni da coupé, con carreggiata ampia e portiere senza cornice.

Design e prestazioni da sportiva

L'accelerazione da 0 a 100 km/h è in 6,7 secondi. Lunga 4 metri e 430 e larga 1 e 88, il modello lascia molto spazio all'aerodinamica, che è design: la griglia anteriore attiva, le prese d’aria frontali e i deflettori laterali ottimizzati, che contribuiscono a raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26, migliorando efficienza e autonomia.

I fari LED anteriori a lama, la barra luminosa posteriore a tutta larghezza, le linee scolpite della carrozzeria e i cerchi in lega aerodinamici “Swift-Wing” da 19 pollici completano l’identità dinamica dell’esterno. Disponibile nei colori Lightning Yellow, Windy Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver.
 

Il motore, la batteria e l'autonomia di Leapmotor B05

La B05 è alimentata da un sistema di propulsione elettrica ad alta efficienza che eroga 218 CV (160 kW) e 240 Nm di coppia. Sono disponibili due opzioni di batteria: 56,2 kWh con un'autonomia WLTP di 401 km e 67,1 kWh con un'autonomia WLTP di 482 km. Grazie all'integrazione della batteria Cell-to-Chassis (CTC), la batteria diventa un elemento strutturale del veicolo, aumentando la densità energetica volumetrica del 13%, riducendo il peso e migliorando la rigidità. La capacità di ricarica rapida fino a 174 kW DC consente di ricaricare la batteria dal 30% all'80% in circa 17 minuti.

Sicurezza e interni


Sette gli airbag, incluso un airbag centrale per ridurre le lesioni in caso di impatto, e 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida, gestiti da 14 sensori e telecamere, che offrono assistenza alla guida di Livello 2. Il design è minimale, con un display centrale touchscreen da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K e un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. I sedili posteriori sono reclinabili di 27 gradi per migliorare il comfort nei viaggi lunghi. E' dotata di tetto panoramico con tendina parasole elettrica. Il bagagliaio offre fino a 1.400 litri di capacità con i sedili posteriori abbattuti.

Gli allestimenti di Lepmotor B05

La gamma Leapmotor B05 è offerta in due allestimenti, Life e Design.

La versione Life è disponibile con due opzioni di batteria, consentendo ai clienti di scegliere tra la batteria da 56,2 kWh, che offre un'autonomia WLTP fino a 401 km, e la batteria da 67,1 kWh, che estende l'autonomia fino a 482 km WLTP.

La versione Design è offerta esclusivamente con la batteria da 67,1 kWhed è arricchita da ulteriori dotazioni di comfort, materiali interni più raffinati e un sistema audio potenziato.

Approfondimento

Leapmotor B10, ecco il c-suv elettrico per l'Europa

I prezzi di Leapmotor B05

La nuova B05 ha un listino che parte da 26.900 € per la versione Life con batteria da 56,2 kWh e da 29.400 € per la variante Life con batteria da 67,1 kWh, mentre la versione Design è disponibile a partire da 30.900 €.

In occasione dell’apertura degli ordini, è stata inoltre studiata un’offerta di lancio: con permuta o rottamazione, è possibile averla a 22.900 €.

Approfondimento

Leapmotor B10 REEV, il c-suv elettrico diventa ibrido: il test drive
FOTOGALLERY

1/6
Drive Club, la rubrica sui motori

Fiat Topolino firmata Gallo alla Milano Design Week 2026

La Fiat Topolino in versione Gallo debutta alla Milano Design Week come progetto speciale che unisce mobilità elettrica, moda e creatività. Colori iconici e pattern distintivi reinterpretano la city car in chiave pop e contemporanea, trasformandola in un vero oggetto di design pensato per la città e il lifestyle urbano. a cura di Giovanni Mirenna

Vai alla Fotogallery

Motori: ultime notizie

European Spring Rally, dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia

Moto

Le moto e la musica al centro dell'evento che segna l'apertura della stagione per i rider di...

Porsche Cayenne Coupé Electric debutta al Salone dell'Auto di Pechino

Auto

La nuova Porsche Cayenne Coupé Electric è stata presentata in anteprima mondiale al Salone...

7 foto

Leapmotor B05, prezzo e allestimenti della nuova hatchback elettrica

Auto

Aperti gli ordini in Italia per la prima vettura elettrica sportiva del marchio cinese di casa...

Autopromotec, Enrica Lazzarini nominata nuovo CEO

Motori

Novità in casa Autopromotec, manifestazione biennale internazionale delle autoattrezzature e...

Bmw Serie 7, allestimenti e motorizzazioni della nuova berlina: novità

Auto

La nuova BMW Serie 7 consolida il proprio ruolo di piattaforma multi-energia nel segmento delle...

I più letti