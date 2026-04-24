Leapmotor B05, prezzo e allestimenti della nuova hatchback elettrica

Aperti gli ordini in Italia per la prima vettura elettrica sportiva del marchio cinese di casa Stellantis: prezzo di lancio da 22.900€ (poi si paartirà da 26.900). Il motore eroga 218 CV e 240 Nm di coppia. Disponibili due opzioni di batteria: 56,2 kWh con un'autonomia di 401 km e 67,1 kWh con un'autonomia di 482 km
Arriva ed è ordinabile in Italia Leapmotor B05, la prima vettura elettrica sportiva del marchio cinese di Stellantis. Leapmotor B05 ha proporzioni da coupé, con carreggiata ampia e portiere senza cornice.
Design e prestazioni da sportiva
L'accelerazione da 0 a 100 km/h è in 6,7 secondi. Lunga 4 metri e 430 e larga 1 e 88, il modello lascia molto spazio all'aerodinamica, che è design: la griglia anteriore attiva, le prese d’aria frontali e i deflettori laterali ottimizzati, che contribuiscono a raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26, migliorando efficienza e autonomia.
I fari LED anteriori a lama, la barra luminosa posteriore a tutta larghezza, le linee scolpite della carrozzeria e i cerchi in lega aerodinamici “Swift-Wing” da 19 pollici completano l’identità dinamica dell’esterno. Disponibile nei colori Lightning Yellow, Windy Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver.
Il motore, la batteria e l'autonomia di Leapmotor B05
La B05 è alimentata da un sistema di propulsione elettrica ad alta efficienza che eroga 218 CV (160 kW) e 240 Nm di coppia. Sono disponibili due opzioni di batteria: 56,2 kWh con un'autonomia WLTP di 401 km e 67,1 kWh con un'autonomia WLTP di 482 km. Grazie all'integrazione della batteria Cell-to-Chassis (CTC), la batteria diventa un elemento strutturale del veicolo, aumentando la densità energetica volumetrica del 13%, riducendo il peso e migliorando la rigidità. La capacità di ricarica rapida fino a 174 kW DC consente di ricaricare la batteria dal 30% all'80% in circa 17 minuti.
Sicurezza e interni
Sette gli airbag, incluso un airbag centrale per ridurre le lesioni in caso di impatto, e 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida, gestiti da 14 sensori e telecamere, che offrono assistenza alla guida di Livello 2. Il design è minimale, con un display centrale touchscreen da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K e un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. I sedili posteriori sono reclinabili di 27 gradi per migliorare il comfort nei viaggi lunghi. E' dotata di tetto panoramico con tendina parasole elettrica. Il bagagliaio offre fino a 1.400 litri di capacità con i sedili posteriori abbattuti.
Gli allestimenti di Lepmotor B05
La gamma Leapmotor B05 è offerta in due allestimenti, Life e Design.
La versione Life è disponibile con due opzioni di batteria, consentendo ai clienti di scegliere tra la batteria da 56,2 kWh, che offre un'autonomia WLTP fino a 401 km, e la batteria da 67,1 kWh, che estende l'autonomia fino a 482 km WLTP.
La versione Design è offerta esclusivamente con la batteria da 67,1 kWhed è arricchita da ulteriori dotazioni di comfort, materiali interni più raffinati e un sistema audio potenziato.
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I prezzi di Leapmotor B05
La nuova B05 ha un listino che parte da 26.900 € per la versione Life con batteria da 56,2 kWh e da 29.400 € per la variante Life con batteria da 67,1 kWh, mentre la versione Design è disponibile a partire da 30.900 €.
In occasione dell’apertura degli ordini, è stata inoltre studiata un’offerta di lancio: con permuta o rottamazione, è possibile averla a 22.900 €.
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