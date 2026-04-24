Leapmotor B05, prezzo e allestimenti della nuova hatchback elettrica

Aperti gli ordini in Italia per la prima vettura elettrica sportiva del marchio cinese di casa Stellantis: prezzo di lancio da 22.900€ (poi si paartirà da 26.900). Il motore eroga 218 CV e 240 Nm di coppia. Disponibili due opzioni di batteria: 56,2 kWh con un'autonomia di 401 km e 67,1 kWh con un'autonomia di 482 km

Arriva ed è ordinabile in Italia Leapmotor B05, la prima vettura elettrica sportiva del marchio cinese di Stellantis. Leapmotor B05 ha proporzioni da coupé, con carreggiata ampia e portiere senza cornice.

Design e prestazioni da sportiva

L'accelerazione da 0 a 100 km/h è in 6,7 secondi. Lunga 4 metri e 430 e larga 1 e 88, il modello lascia molto spazio all'aerodinamica, che è design: la griglia anteriore attiva, le prese d’aria frontali e i deflettori laterali ottimizzati, che contribuiscono a raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26, migliorando efficienza e autonomia.

I fari LED anteriori a lama, la barra luminosa posteriore a tutta larghezza, le linee scolpite della carrozzeria e i cerchi in lega aerodinamici “Swift-Wing” da 19 pollici completano l’identità dinamica dell’esterno. Disponibile nei colori Lightning Yellow, Windy Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver.



Il motore, la batteria e l'autonomia di Leapmotor B05

La B05 è alimentata da un sistema di propulsione elettrica ad alta efficienza che eroga 218 CV (160 kW) e 240 Nm di coppia. Sono disponibili due opzioni di batteria: 56,2 kWh con un'autonomia WLTP di 401 km e 67,1 kWh con un'autonomia WLTP di 482 km. Grazie all'integrazione della batteria Cell-to-Chassis (CTC), la batteria diventa un elemento strutturale del veicolo, aumentando la densità energetica volumetrica del 13%, riducendo il peso e migliorando la rigidità. La capacità di ricarica rapida fino a 174 kW DC consente di ricaricare la batteria dal 30% all'80% in circa 17 minuti.