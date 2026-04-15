Porsche 911 GT3 Cabrio: prezzo, allestimenti e caratteristiche motore

Con la sigla S/C, acronimo di Sport Cabriolet, la Porsche introduce una variazione strutturale significativa all’interno della gamma 911 GT. Non è una declinazione stilistica ma un’estensione tecnica della GT3. Il progetto mantiene la base della GT3 Touring e trasferisce la stessa filosofia su una carrozzeria aperta con capote completamente automatica. È la prima volta che una GT3 adotta questa soluzione, mantenendo però una configurazione essenziale a due posti, senza sedili posteriori, in linea con l’impostazione delle versioni più puriste della gamma. L’obiettivo dichiarato è conservare le caratteristiche di una “driver’s car” anche senza tetto fisso. La rigidità della scocca non richiede interventi invasivi e questo consente di preservare la dinamica della coupé senza compromessi sostanziali. Prezzo decisamente esclusivo: 280.000 euro.

Il punto centrale resta il propulsore. La 911 GT3 Cabrio utilizza il sei cilindri boxer aspirato da 4,0 litri, soluzione ormai rara nel panorama attuale. La potenza è pari a 375 kW, equivalenti a 510 cavalli, con una coppia massima di 450 Nm. Il dato più rilevante resta il regime massimo di rotazione che raggiunge i 9.000 giri al minuto, elemento distintivo dell’intera famiglia GT3 e indicatore della sua impostazione meccanica orientata agli alti regimi. La risposta del motore privilegia l’allungo rispetto alla coppia ai bassi regimi. L’erogazione è progressiva e costruita per sfruttare la parte alta del contagiri, coerentemente con una tradizione tecnica che Porsche ha mantenuto su questo modello senza ricorrere a sovralimentazione.

Solo con cambio manuale

La GT3 S/C è disponibile esclusivamente con cambio manuale a sei marce. Non è prevista alcuna alternativa automatica o a doppia frizione. Il cambio GT Sport adotta rapporti corti e una leva accorciata per migliorare la precisione degli innesti e ridurre i tempi di cambiata. Il manuale consente inoltre un risparmio di peso rispetto al PDK, nell’ordine di circa 17 chilogrammi. Una differenza che contribuisce al contenimento della massa complessiva e che rafforza la coerenza del progetto con una guida analogica. La GT3 Cabrio riprende l’approccio costruttivo della 911 S/T, con un impiego estensivo di materiali leggeri. Componenti come portiere e parafanghi sono realizzati in materiale composito rinforzato con fibra di carbonio. A questi si aggiungono cerchi in magnesio e ulteriori elementi strutturali ottimizzati per ridurre il peso. La capote è completamente automatica e rappresenta l’unico elemento che incide in modo significativo sulla massa. Nonostante ciò, la vettura mantiene un peso complessivo contenuto e coerente con la filosofia GT3. Dal punto di vista telaistico, la configurazione include barra antirollio e componenti posteriori alleggeriti, oltre a un impianto frenante carboceramico di serie. L’obiettivo è garantire stabilità e resistenza alle sollecitazioni tipiche della guida ad alte prestazioni.

L’abitacolo segue la stessa logica della carrozzeria. Essenziale, focalizzato sulla guida e privo di elementi superflui. La configurazione è esclusivamente a due posti. La scelta elimina ogni compromesso legato alla versatilità e rafforza il posizionamento della vettura come prodotto orientato alla prestazione. La strumentazione mantiene il contagiri al centro, elemento tipico della tradizione Porsche, con una grafica ottimizzata per la lettura agli alti regimi. I comandi della capote e del frangivento sono integrati nel tunnel centrale, a conferma dell’integrazione funzionale della configurazione aperta.