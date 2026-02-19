Polestar, 4 nuovi modelli entro il 2028

Il marchio premium svedese ha annunciato una nuova strategia di prodotto, arriveranno nuove vetture entro i prossimi tre anni per far crescere l’offerta del brand. Nell’ultimo trimestre del 2026 sono previste le consegne di una variante di Polestar 4 ma già in estate dovrebbe arrivare la nuova Polestar 5

Polestar prepara una nuova e massiccia offensiva di prodotto. Il marchio premium svedese ha infatti annunciato l’arrivo di quattro nuovi modelli che amplieranno la gamma entro il 2028. L’azienda ha anche previsto una crescita dei volumi a doppia cifra, seppur contenuta, e la volontà di far crescere la rete di vendita del 30%.

Le novità Polestar in arrivo In particolare i quattro nuovi modelli che la casa automobilistica scandinava vuole portare sul mercato nei prossimi anni sono la Polestar 5, grand tourer svelata nel 2025 e che dovrebbe arrivare nelle concessionarie nell’estate del 2026, una nuova versione di Polestar 4 che si posizionerà all’ingresso della gamma di questa vettura per ampliare la base di clienti (al lancio nel quarto trimestre sempre del 2026), la Polestar 2, nuova generazione della berlina che ha inaugurato la gamma brand attesa per il 2027 e infine la Polestar 7, un Suv premium compatto che invece arriverà nel 2028. Approfondimento La luce tagliente di Polestar5, GT elettrica allo stato puro

Le strategie future A sottolineare la nuova offensiva di Polestar, il CEO del brand Michael Lohscheller: “Dopo il nostro miglior anno di vendite di sempre, avviamo ora la più grande offensiva di prodotto della nostra storia, con quattro EV premium in arrivo sul mercato entro tre anni. Puntiamo al cuore del mercato elettrico, dove domanda e opportunità di redditività sono elevate. Insieme alla continua espansione della rete retail e a una base clienti in crescita, stiamo creando le fondamenta per una crescita redditizia e un miglioramento operativo”. Approfondimento Polestar, la nuova spinta della Stella elettrica