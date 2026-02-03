Tra le scadenze di cui gli automobilisti devono tenere conto c’è senza dubbio il Bollo auto . Questa imposta annuale è collegata direttamente al possesso del veicolo e quindi va regolarmente pagata anche se il mezzo rimane inutilizzato. Spesso si rischia di dimenticare di pagare questa tassa oppure di saltare un’annualità e a quel punto l’autorità competente, la Regione o la Provincia (come per Trento e Bolzano) può intervenire per sollecitare l’automobilista al pagamento, con il possessore del veicolo che a questo punto potrebbe andare incontro a sanzioni accessorie e agli interessi maturati a seconda del tempo trascorso.

Per controllare eventuali dimenticanze e se si è in regola con i pagamenti del Bollo, è possibile controllare sul portale Aci oppure sull’app inserendo la targa del proprio mezzo. Se dovessero esserci irregolarità, si può regolarizzare la propria posizione tramite il “ravvedimento operoso”, uno strumento legislativo che permette di ottemperare alle pendenze con sanzioni ridotte. Il Bollo auto può anche andare in prescrizione dopo 3 anni ma è necessario che tra la scadenza e la fine del periodo non siano state ricevute sanzioni. A questo punto l’automobilista può contestare l’atto.