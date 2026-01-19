RC Auto storiche, introduzione Rischio statico

Viene anche introdotta la previsione della possibilità per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di adempiere l'obbligo assicurativo anche con schemi di contratti di assicurazione diversi dal classico schema della responsabilità civile dei veicoli a motore, focalizzato sul rischio di movimento del veicolo. Negli schemi di assicurazione specifici per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, è obbligatorio indicare separatamente il premio per il rischio di stazionamento (c.d. rischio statico) e quello per il rischio di movimento. In base a quanto dichiarato nella relazione illustrativa, il Governo ha inteso procedere con l'opzione delle assicurazioni per il rischio statico, al fine di garantire il requisito del congruo indennizzo ai danneggiati da veicoli fermi in un museo, come richiesto dal considerando 14 della direttiva (UE) n. 2021/2118. Secondo quanto segnalato dal Governo nella relazione illustrativa, i veicoli in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica registrati in Motorizzazione Civile nel 2025 risultano essere 309.899, di cui 219.456 auto e 90.443 moto, pari allo 0,53% del totale del parco circolante (58.286.115 veicoli).