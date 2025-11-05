Alfa Romeo Junior, edizione speciale Milano Cortina 2026

Il nuovo SUV di Arese si veste dei Cinque Cerchi. Alfa Romeo ha annunciato l’arrivo in gamma della Junior edizione Milano Cortina 2026, una versione esclusiva del modello compatto del Biscione nata dalla collaborazione tra il marchio di Stellantis e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Questa speciale declinazione è arricchita da alcuni dettagli esclusivi e dall’utilizzo di appositi materiali.

All’esterno dell’abitacolo spicca ad esempio il nuovo body kit in nero lucido, con minigonne e paraurti rifiniti con inserti in argento, a cui si aggiungono protezioni inferiori dedicate e finitura specifica. La nuova Alfa Romeo Junior edizione Milano cortina 2026 poggia su cerchi da 18 pollici “Fori” in finitura Matt Miron Diamond Cut bicolore. Sul parafango poi c’è il badge dedicato “Sport Speciale” mentre i loghi celebrativi delle Olimpiadi Invernali trovano posto sul montante B lato guidatore e passeggero, rispettivamente per Giochi Olimpici e Paralitici. Completano le personalizzazioni esterne i vetri privacy al posteriore e la possibilità di abbinare il tetto bicolore con le livree disponibili in gamma.

L'abitacolo

L’abitacolo è invece impreziosito da alcuni dettagli premium, come l’Alcantara traforata che rifinisce lo schienale dei sedili anteriori, rifiniti con inserti in color ghiaccio. Le sedute poi sono anche riscattabili. L’Alcantara ritorna anche per la plancia, i pannelli porta e il tunnel centrale, oltre al volante che viene completato anche da elementi in pelle con cuciture a contrasto. All’interno poi ritroviamo anche il battitacco e le pedaliere in alluminio, oltre che la specifica illuminazione ambientale. Presente poi anche il Piano baule regolabile a tre livelli per gestire al meglio gli spazi nel vano di carico.