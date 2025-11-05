Alfa Romeo Junior, edizione speciale Milano Cortina 2026

Il SUV di segmento B del Biscione viene proposto in una versione esclusiva realizzata in virtù partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in programma il prossimo anno
Il nuovo SUV di Arese si veste dei Cinque Cerchi. Alfa Romeo ha annunciato l’arrivo in gamma della Junior edizione Milano Cortina 2026, una versione esclusiva del modello compatto del Biscione nata dalla collaborazione tra il marchio di Stellantis e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Questa speciale declinazione è arricchita da alcuni dettagli esclusivi e dall’utilizzo di appositi materiali.
All’esterno dell’abitacolo spicca ad esempio il nuovo body kit in nero lucido, con minigonne e paraurti rifiniti con inserti in argento, a cui si aggiungono protezioni inferiori dedicate e finitura specifica. La nuova Alfa Romeo Junior edizione Milano cortina 2026 poggia su cerchi da 18 pollici “Fori” in finitura Matt Miron Diamond Cut bicolore. Sul parafango poi c’è il badge dedicato “Sport Speciale” mentre i loghi celebrativi delle Olimpiadi Invernali trovano posto sul montante B lato guidatore e passeggero, rispettivamente per Giochi Olimpici e Paralitici. Completano le personalizzazioni esterne i vetri privacy al posteriore e la possibilità di abbinare il tetto bicolore con le livree disponibili in gamma.
L'abitacolo
L’abitacolo è invece impreziosito da alcuni dettagli premium, come l’Alcantara traforata che rifinisce lo schienale dei sedili anteriori, rifiniti con inserti in color ghiaccio. Le sedute poi sono anche riscattabili. L’Alcantara ritorna anche per la plancia, i pannelli porta e il tunnel centrale, oltre al volante che viene completato anche da elementi in pelle con cuciture a contrasto. All’interno poi ritroviamo anche il battitacco e le pedaliere in alluminio, oltre che la specifica illuminazione ambientale. Presente poi anche il Piano baule regolabile a tre livelli per gestire al meglio gli spazi nel vano di carico.
Guida autonoma di livello 2
Grazie al Pack Techno ritroviamo i sistemi di assistenza alla guida di livello 2, come Adaptive Cruise Control, gestione del traffico e centraggio di corsia. Il pack poi include anche i proiettori Matrix LED e il sistema di navigazione con TSI integrato. A bordo poi ritroviamo anche la telecamera posteriore a 180°, i sensori di parcheggio a 360°. Completano le dotazioni lo specchio retrovisore elettrocromico e l’impianto audio a sei altoparlanti con prese USB anche posteriori, oltre che l’apertura del portellone hands-free, la ricarica wireless per smartphone, gli specchietti ripiegabili elettricamente con Blind Spot. Tra gli optional invece il tetto panoramico apribile.
Il prezzo
La gamma dei motori di nuova Alfa Romeo Junior in versione speciale Milano Cortina 2026 viene declinata con il propulsore ibrido da 145 CV a trazione anteriore, sulla versione Q4 145 CV a trazione integrale e sulla variante 100% elettrica da 156 CV. Il prezzo di partenza di questa versione speciale è di 35.250 euro