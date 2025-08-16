Monterey Motorsports Festival 2025, il programma dell'evento

Parte della Monterey Car Week si svolgerà dal 13 al 17 agosto a Monterey, in California. E' la terza edizione dell’evento che celebra le auto d'epoca, le auto sportive e il mondo dei motori

Terza edizione del Monterey Motorsports Festival il 16 agosto in California alla Monterey County Fairgrounds. L’evento, nato nel 2023, ha avuto in poco tempo una serie di conferme e apprezzamenti che lo hanno a buon diritto inserito tra i “must” della Monterey Car Week. Ha il patrocinio dell’ASI (Automotoclub storico italiano), che anche quest’anno assegnerà il Premio ASI alla vettura più meritevole.

L'edizione 2025

Il motto di quest’anno è “One Culture. All cars. Under the Stars” e vedrà supersportive, classiche, restomod, off road, overland occupare i 90.000 metri quadrati del Monterey County Fairgrounds, a pochi chilometri da Cannery Row. Collezionisti, appassionati e le loro famiglie potranno venire per le auto e rimanere per i DJ e le band dal vivo. Tra le news di quest'anno, attività interattive, tra cui simulatori di guida, videogiochi, installazioni, aree ispirate agli sport motoristici, ma non mancheranno sessioni di test drive e panel con esperti del settore. Dalle 17.00 alle 23.00, i visitatori avranno tutto il tempo di godersi la vasta gamma di auto da competizione esposte e di mangiare nell’area ristorazione.

Biglietti e parcheggi

I biglietti per l’edizione 2025 sono disponibili sul sito del Monterey Motorsports Festival. L’ingresso generale costa 119 dollari (circa 105 euro) a persona, i ragazzi tra i 13 e i 17 anni pagano 59 dollari (52 euro), gli over 65 anni 84 dollari (74 euro), mentre i bambini fino a 12 anni entrano gratuitamente. È disponibile anche il pacchetto “Vino & Vibes”, che include accesso a una wine lounge con musica dal vivo, al prezzo di 219 dollari (193 euro circa). All'interno del Monterey County Fairgrounds è disponibile un ampio parcheggio per i visitatori.