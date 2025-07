Mazda CX-5, la terza serie del suv è ibrida ma più economica

La nuova CX-5 si ispira alle sorelle maggiori CX-60 e CX-80. Crescono tutte le misure: +11,5 cm in lunghezza, +1,5 cm in larghezza e +3 cm in altezza. Anche il passo è aumentato di 11,5 cm, a beneficio dello spazio per i passeggeri e della capacità del bagagliaio, che ora parte da 583 litri. Il frontale è stato ridisegnato con fari più sottili e allungati che scendono verso la griglia centrale con al centro il logo Mazda. Cambia anche la firma luminosa posteriore, con il lettering Mazda preferito al logo sul portellone, i due terminali di scarico (alle estremità) e il contenuto sbalzo posteriore. Otto le tinte disponibili per la carrozzeria, con cerchi da 17” per la versione base e da 19” per gli allestimenti superiori, tra cui Homura con cromature nere e dettagli sportivi