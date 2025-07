Completa la gamma dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per garantire maggiore sicurezza.

Smart Brake Support (SBS), con sensori che monitorano il traffico davanti al veicolo e attivano la frenata automatica per aiutare a evitare o mitigare collisioni, è stato aggiornato per rilevare con maggiore anticipo la fine degli ingorghi. Ora supporta anche le manovre a bassa velocità limitando la potenza del motore per facilitare il parcheggio in spazi stretti.

Blind Spot Monitoring (BSM) migliora la consapevolezza situazionale avvisando il conducente della presenza di veicoli e biciclette che si avvicinano da dietro nelle corsie adiacenti. L’ultimo aggiornamento monitora attivamente veicoli e biciclette anche durante le svolte a sinistra o a destra (sia per guida a sinistra che a destra).

Driver Emergency Assist (DEA) introduce un nuovo livello di sicurezza attiva nella CX-5, integrandosi con il Driver Monitoring (DM), che controlla continuamente la concentrazione del conducente e attiva un avviso in caso di segni di stanchezza. In aggiunta, il DEA interviene in tali situazioni avviando una frenata controllata e attivando le luci di emergenza per fermare il veicolo in sicurezza.

Per il supporto alla guida semi-automatizzata, il Cruising and Traffic Support (CTS) rimane disponibile per assistenza nella sterzata, accelerazione e frenata nel traffico congestionato, riducendo l’affaticamento del conducente. Una novità è il Lane Change Assist (LCA), che aiuta nei cambi di corsia in autostrada, a patto che il conducente tenga le mani sul volante.

Il Mazda Radar Cruise Control (MRCC) continua a mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli davanti, mentre gli aggiornamenti permettono una frenata preventiva prima delle curve. La combinazione di CTS, LCA e MRCC con il collaudato Emergency Lane Keeping (ELK), che impedisce uscite accidentali dalla corsia, rende la guida a lungo raggio più sicura e meno stressante.

Un ulteriore miglioramento è il Proactive Driver Assist (PDA), che aiuta il conducente a mantenere una decelerazione fluida e controllata nelle situazioni quotidiane. Quando si rilascia l’acceleratore, il sistema fornisce automaticamente un leggero supporto alla frenata a seconda del contesto di guida, come l’approccio a una curva o a un veicolo più lento davanti. Questo significa meno aggiustamenti del pedale da parte del conducente, per un’esperienza di guida più rilassata e sicura.

Per facilitare le manovre in spazi ristretti, il 360° View Monitor (360 VM) offre al conducente una visione tridimensionale in tempo reale dell’area immediatamente intorno al veicolo. Include una visuale trasparente “see-through” dell’area davanti al veicolo durante le manovre a bassa velocità, viste specchiate abbassate e specchi ripiegati per una maggiore visibilità. Quando il veicolo è fermo, una grafica dall’alto supporta ulteriormente il posizionamento preciso e il parcheggio.