Mercedes-Benz Classic Partner, primi due centri in Italia

In occasione della 1000 Miglia, la casa della Stella inaugura i suoi hub specializzati nei concessionari Bonera di Brescia e Rossi di Perugia, attivi dall’autunno per le classiche: qui l’assistenza e la conservazione delle storiche del brand

Questi centri specializzati vantano l'esperienza pratica, gli strumenti speciali necessari agli interventi e la documentazione tecnica per effettuare restauri e riparazioni. Ciò gli consente di coprire tutti gli aspetti della vettura, operando secondo specifiche e standard di Casa Madre. Per garantire la correttezza dei lavori eseguiti, ma anche la qualità dei componenti, vengono utilizzati esclusivamente ricambi originali Mercedes-Benz Classic.

La rete delle classiche della Stella mette radici anche in Italia. In occasione della partenza della 43esima edizione della 1000 Miglia, Mercedes-Benz Classic ha infatti inaugurato i primi due Classic Partner nel nostro Paese, con sede nei concessionari Bonera di Brescia e Rossi di Perugia, attivi dall'autunno. Qui i clienti del marchio tedesco potranno trovare assistenza per i modelli storici della casa automobilistica di Stoccarda, con centri dedicati in grado di supportare i proprietari per la manutenzione e la riparazione delle auto d’epoca, abbracciando un arco temporale che va dal 1886 al 2000. I due primi Mercedes-Benz Classic Partner italiani si uniscono così alla rete europea della Stella, che comprende partner presenti in Germania, Danimarca, Belgio | Lussemburgo, Svizzera, Austria, Spagna e Svezia.

In Italia

“Il mondo delle auto d’epoca rappresenta un investimento che va ben oltre il semplice valore economico - racconta Marc Langenbrinck, Presidente e CEO Mercedes-Benz Italia - Significa conservare nel tempo e nella memoria importanti testimonianze culturali e sociali, esprimendo valori come il design, l’eccellenza meccanica e la perizia artigianale dei mestieri. Con l’inaugurazione dei primi due Classic Partner italiani vogliamo offrire un nuovo, affidabile punto di riferimento per i collezionisti e coloro che desiderano condividere questa forte passione per il Marchio della stella, che 140 anni fa ha inventato l’automobile.”

In Italia poi Mercedes-Benz Classic ha numeri particolarmente importanti: al momento in circolazione ci sono 26 unità di 300 SL “Ali di gabbiano” e 12 esemplari Roadster ma anche 555 SL Pagoda, 3.385 Classe S (W126), 2.371 Classe G serie W460 con la creazione del GoT (G Owners Tribe) a rendere i proprietari una rete ancora più unita. A questi poi si aggiungono poi le 500 unità di 190 SL W121 e infine oltre 60.000 Sl R129. Un patrimonio di cui la Stella cercherà di prendersi cura in maniera ancora più accurata grazie ai nuovi Classic Partner presso Bonera e Rossi.

“C’è grande fedeltà che vogliamo curare e mantenere. Grazie al Registro Italiano e al lavoro fatto in questi anni possiamo identificare i proprietari delle vetture della Stella in Italia - continua Langenbrick - Nel nostro Paese c’è un grande potenziale e per questo volevamo offrire un servizio più organizzato e appassionato a questo lavoro di manutenzione delle classiche. C’erano tante officine indipendenti ma con piccole strutture e un’età avanzata e dovevamo dare una struttura più organizzata a questa cura delle classiche dando ai clienti la possibilità di curare in modo ideale i loro modelli”.