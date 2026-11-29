La stella amplia la propria gamma con un modello che unisce lo spazio di una family car al comfort di guida di una berlina di fascia alta. Caratteristiche, prezzo e performance di un veicolo che apre una nuova era per la casa tedesca Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un van squadrato e robusto, capace di accogliere fino a otto passeggeri, con tetto panoramico, tre schermi e intelligenza artificiale integrata. La conferenza stampa di fine anno di Mercedes Benz Vans Italia è l’occasione per presentare in anteprima a un ristretto gruppo di testate – fra cui Sky Tg24 – la nuova VLE, un modello che apre una nuova era. Si tratta della prima vettura realizzata sull’architettura VAN.EA, una piattaforma modulare a 800 volt per costruire furgoni e veicoli elettrici di grandi dimensioni. L’obiettivo è unire lo spazio garantito da un people mover al comfort di guida di una berlina. “In Germania è stata definita Grand Limousine – precisa Marco Lucidi, da poco nominato Responsabile Marketing Operations Mercedes-Benz Vans Italia –, a sottolineare la versatilità di un mezzo pensato per soddisfare le esigenze di famiglie numerose, servizi navetta di lusso e ditte di consegne”.

Le caratteristiche La versione d’ingresso, la VLE 300, dispone di un motore elettrico da 276 cavalli e promette un’autonomia fino a settecento chilometri con una ricarica. La batteria ha una capacità di 115 kWh e, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, può recuperare fino a 355 chilometri di autonomia in appena quindici minuti. “In questo modo anche viaggi molto lunghi non sono più un problema”, prosegue Lucidi. “Con una sola breve sosta, la VLE copre circa mille chilometri”. Le novità più interessanti riguardano la tecnologia di assistenza alla guida, un campo in cui da sempre Mercedes punta molto. L’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale consente al mezzo di processare 254 TOPS, circa 254mila miliardi di operazioni al secondo. All’interno dell’abitacolo spiccano i tre schermi interattivi: due da dieci e quattordici pollici nella plancia anteriore, e uno cinematografico a scomparsa da trentuno, per i sedili posteriori. “Consentiamo ai nostri passeggeri di vivere il viaggio in modo diverso, gustandosi un film, un videogioco o lavorando da remoto”. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia, il controllo automatico della distanza e l'assistenza al parcheggio.

Mercedes-Benz Vans Italia

Misure Nella configurazione standard, la vettura misura 5,3 metri di lunghezza e quasi due metri di larghezza. Le dimensioni generose si accompagnano a un abitacolo progettato per offrire spazio e flessibilità, con un’impostazione che guarda sia all’utilizzo di tutti i giorni sia ai trasferimenti di rappresentanza. Da segnalare le sospensioni pneumatiche Airmatic, che permettono di regolare l'altezza della vettura fino a 40 millimetri, e l’asse posteriore sterzante fino a sette gradi, pensato per agevolare le manovre negli spazi più stretti.

Mercedes-Benz Vans Italia

Al vertice della gamma troviamo la VLE 400 4MATIC. Con una potenza di 422 cavalli e la trazione integrale, accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. L’autonomia dichiarata arriva a 644 chilometri. Questa versione può inoltre trainare rimorchi fino a 2,5 tonnellate, una capacità che ne amplia le possibilità di utilizzo anche nel tempo libero, per esempio per il trasporto di imbarcazioni o rimorchi per cavalli. E il prezzo? Si parte da 82.045 euro per la VLE 300 e da 96.060 euro per la più potente VLE 400 4MATIC.

Mercedes-Benz Vans Italia

I numeri dei van Mercedes-Benz nel 2026 Centotrent’anni fa usciva sul mercato il primo veicolo commerciale di Mercedes-Benz. Oltre un secolo dopo, i numeri di Vans Italia sottolineano una tenuta in un contesto di contrazione del mercato. Nei primi undici mesi del 2026, infatti, il marchio non è cresciuto, ma è riuscito a difendere la propria posizione, riorganizzando la gamma. La stella ha immatricolato 9.055 veicoli nel segmento Mid & Large, con una quota di mercato stabile sul 2025, poco meno del 9%. “I volumi sono diminuiti del 5%, ma il comparto di riferimento ha perso il 6%, dunque abbiamo limitato la flessione”, afferma Dario Albano, Managing Director Vans. Il modello Sprinter si conferma il più venduto, con 4.372 immatricolazioni, di cui 387 elettriche. Al secondo posto il Vito, con 2.953 unità, comprese 284 elettriche. “Quello delle auto a batteria non è certo un mercato florido, anzi. L’Italia è uno dei fanalini di coda in Europa per penetrazione (5,9% a ottobre 2026 secondo i dati UNRAE, ndr), molto distante dalla media europea (34,5%, ndr). La mobilità elettrica necessita di un ragionamento molto allargato”, continua Albano. “Bisogna realizzare un ecosistema hardware e software. Siamo attrezzati, ma ci scontriamo con scarsa chiarezza legislativa e un sistema di incentivi concentrati in alcuni periodi, che non consentono alle aziende di programmare in maniera adeguata”.

Mercedes-Benz Vans Italia