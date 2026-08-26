A Monaco di Baviera i passeggeri potranno presto utilizzare veicoli senza conducente umano. Waymo, società affiliata a Google, prevede di avviare entro la fine del 2027 un servizio regolare di trasporto autonomo destinato al pubblico. L'annuncio è stato diffuso tramite un post sul blog aziendale . Monaco sarà così la prima città dell'Unione Europea in cui Waymo introdurrà questo servizio di mobilità.

I primi veicoli inizieranno a circolare nelle prossime settimane. In questa fase iniziale, le auto mapperanno la rete stradale cittadina e saranno guidate da specialisti addestrati, incaricati di adattare il sistema alle specificità del traffico locale.

Per il funzionamento completamente senza conducente, Waymo sta collaborando con l'Autorità federale per i trasporti automobilistici e con le autorità statali e locali competenti. L'obiettivo è ottenere tutte le necessarie autorizzazioni legali per i servizi di mobilità autonoma.

L'esperienza maturata negli Stati Uniti

Waymo porta in Europa un'esperienza già consolidata. Negli Stati Uniti il servizio di trasporto privato autonomo è attualmente disponibile al pubblico in undici grandi aree metropolitane e città, dove la società ha accumulato anni di test e monitoraggio della sicurezza. Secondo l'azienda, i veicoli hanno già percorso oltre 350 milioni di chilometri senza controllo umano e completato più di 20 milioni di corse a pagamento.