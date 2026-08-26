Waymo, al via i test per i robotaxi a Monaco di Baviera: operativi in Ue dal 2027Motori
Le auto inizieranno a circolare nelle prossime settimane per mappare la città con specialisti a bordo. Il funzionamento senza conducente dipenderà dalle autorizzazioni delle autorità tedesche, con l'azienda forte dell'esperienza maturata negli Stati Uniti
A Monaco di Baviera i passeggeri potranno presto utilizzare veicoli senza conducente umano. Waymo, società affiliata a Google, prevede di avviare entro la fine del 2027 un servizio regolare di trasporto autonomo destinato al pubblico. L'annuncio è stato diffuso tramite un post sul blog aziendale. Monaco sarà così la prima città dell'Unione Europea in cui Waymo introdurrà questo servizio di mobilità.
L'avvio dei test su strada
I primi veicoli inizieranno a circolare nelle prossime settimane. In questa fase iniziale, le auto mapperanno la rete stradale cittadina e saranno guidate da specialisti addestrati, incaricati di adattare il sistema alle specificità del traffico locale.
Le autorizzazioni per la guida autonoma
Per il funzionamento completamente senza conducente, Waymo sta collaborando con l'Autorità federale per i trasporti automobilistici e con le autorità statali e locali competenti. L'obiettivo è ottenere tutte le necessarie autorizzazioni legali per i servizi di mobilità autonoma.
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L'esperienza maturata negli Stati Uniti
Waymo porta in Europa un'esperienza già consolidata. Negli Stati Uniti il servizio di trasporto privato autonomo è attualmente disponibile al pubblico in undici grandi aree metropolitane e città, dove la società ha accumulato anni di test e monitoraggio della sicurezza. Secondo l'azienda, i veicoli hanno già percorso oltre 350 milioni di chilometri senza controllo umano e completato più di 20 milioni di corse a pagamento.