X Factor 2026, le emozioni dello show a bordo della nuova Škoda Epiq

Škoda Italia torna al fianco di X Factor per il quinto anno consecutivo. La Casa boema è Official Partner dell'edizione 2026 dello show Sky Original prodotto da Fremantle. A rappresentare la partnership quest'anno è Škoda Epiq, il nuovo Urban Crossover del marchio, che accompagnerà giudici e concorrenti nelle diverse fasi della competizione

Per il quinto anno consecutivo Škoda Italia è Official Partner di X Factor. Al centro della collaborazione, insieme alla musica e ai talenti dello show, il nuovo Urban Crossover Epiq sarà utilizzato negli spostamenti dei protagonisti tra i diversi luoghi del programma, in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW.

Il nuovo modello, caratterizzato dal linguaggio di design Modern Solid, sarà inoltre al centro di alcuni momenti dedicati al racconto delle emozioni, delle aspettative e delle esperienze vissute da giudici e concorrenti.

La scelta di Epiq si inserisce nel percorso avviato negli ultimi quattro anni con il claim "Let's Explore". Per il 2026 il messaggio della collaborazione cambia in "Let's Explore the Talent", con il talento dei concorrenti al centro del progetto, ma Škoda Italia ha previsto anche attività digitali e social rivolte alla community e agli appassionati di musica, con iniziative che permetteranno di interagire con il Brand e con X Factor.