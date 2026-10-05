Dal 12 al 18 ottobre, la casa automobilistica cinese sarà al Padiglione 6 del Paris Expo Porte de Versailles. In esposizione Dolphin G DM-i, Shark e la gamma elettrica e Super Hybrid, insieme alla Blade Battery di seconda generazione e alle soluzioni di accumulo energetico. Verrà svelato anche un nuovo modello Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La gamma elettrica e quella Super Hybrid, con Shark e Dolphin G DM-i, ma anche l'arrivo di un nuovo modello. BYD, la casa cinese produttrice di auto, parteciperà al Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre al Paris Expo Porte de Versailles. Al Padiglione 6, il marchio presenterà le novità di prodotto, la gamma elettrica e Super Hybrid: Il Salone sarà anche l'occasione per fare il punto sullo sviluppo del marchio in Europa e illustrare i prossimi passi del Gruppo. Il 12 ottobre sarà presentato anche un nuovo modello. Dolphin G DM-i: il Super Hybrid nel segmento B Primo modello BYD progettato e sviluppato specificamente per l’Europa, Dolphin G DM-i porta la tecnologia Super Hybrid DM 5.0 nel segmento B. Alle dimensioni compatte abbina un bagagliaio da 425 litri. L’autonomia dichiarata raggiunge 105 km in modalità elettrica e 1.040 km nel ciclo combinato WLTP, con un consumo di carburante combinato a partire da 1,4 l/100 km.

BYD Dolphin G DM-i

Shark: il pick-up Super Hybrid A Parigi ci sarà anche Shark, primo pick-up BYD commercializzato in Europa, che adotta la tecnologia Super Hybrid DMO, Dual Mode Off-road, progettata per privilegiare la guida elettrica e offrire le capacità richieste nell’uso professionale e nel tempo libero. Lungo 5,46 metri, dispone di un sistema di propulsione a trazione integrale da 436 CV e 650 Nm, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. La Blade Battery da 32,2 kWh consente fino a 90 km di autonomia elettrica e 675 km di autonomia combinata WLTP. Shark offre una capacità di traino di 2.500 kg, un carico utile fino a 790 kg e un cassone da 1.200 litri. La trazione integrale intelligente prevede modalità dedicate a sabbia, fango, neve e ghiaia. La funzione V2L, con due prese di corrente, permette di alimentare apparecchiature elettriche esterne.

BYD Shark