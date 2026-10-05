Il brand premium del gruppo BYD dal 12 al 18 ottobre sarà al Padiglione 5.3 di Paris Expo Porte de Versailles. In esposizione Z9GT e D9, insieme al SUV Super Hybrid BAO5 e alla supercar elettrica Z nelle versioni Coupé, Spider e Racing

Al Salone dell'Auto di Parigi 2026 ci sarà anche Denza, il brand premium del Gruppo BYD. Accanto alla grand touring Z9GT, al Padiglione 5.3 del Paris Expo Porte de Versailles dal 12 al 18 ottobre, Denza mostrerà anche la sua D9, dedicata al viaggio premium. Ci saranno anche due importanti debutti: il suv Super Hybrid Bao5 e la supercar elettrica Z, nelle tre versioni Coupé, Spider e Racing.

Bao5: il Super Hybrid per il fuoristrada

Bao5 è il primo suv Denza commercializzato in Europa: è dotato di tecnologia Super Hybrid DMO, Dual Mode Off-road. Il sistema di propulsione combina un motore turbo benzina da 1,5 litri con due motori elettrici, uno per asse, per una potenza massima complessiva di 544 CV e una coppia di 760 Nm. Il suv, a cinque posti e lungo quasi 4,9 metri, accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi nella versione Elegance.

La Blade Battery da 31,8 kWh consente fino a 90 km di autonomia elettrica. Con serbatoio pieno e batteria carica, l’autonomia combinata raggiunge 835 km nel ciclo WLTP.