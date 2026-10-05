Il brand premium del gruppo BYD dal 12 al 18 ottobre sarà al Padiglione 5.3 di Paris Expo Porte de Versailles. In esposizione Z9GT e D9, insieme al SUV Super Hybrid BAO5 e alla supercar elettrica Z nelle versioni Coupé, Spider e Racing
Al Salone dell'Auto di Parigi 2026 ci sarà anche Denza, il brand premium del Gruppo BYD. Accanto alla grand touring Z9GT, al Padiglione 5.3 del Paris Expo Porte de Versailles dal 12 al 18 ottobre, Denza mostrerà anche la sua D9, dedicata al viaggio premium. Ci saranno anche due importanti debutti: il suv Super Hybrid Bao5 e la supercar elettrica Z, nelle tre versioni Coupé, Spider e Racing.
Bao5: il Super Hybrid per il fuoristrada
Bao5 è il primo suv Denza commercializzato in Europa: è dotato di tecnologia Super Hybrid DMO, Dual Mode Off-road. Il sistema di propulsione combina un motore turbo benzina da 1,5 litri con due motori elettrici, uno per asse, per una potenza massima complessiva di 544 CV e una coppia di 760 Nm. Il suv, a cinque posti e lungo quasi 4,9 metri, accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi nella versione Elegance.
La Blade Battery da 31,8 kWh consente fino a 90 km di autonomia elettrica. Con serbatoio pieno e batteria carica, l’autonomia combinata raggiunge 835 km nel ciclo WLTP.
Denza Z: tre versioni, fino a 1.604 CV
Non mancherà la supercar elettrica Denza Z, sviluppata sulla piattaforma e³, progettata per veicoli elettrici ad alte prestazioni. L’architettura a tre motori eroga 1.604 CV e 1.240 Nm, con trazione integrale.
A Parigi saranno esposte tutte e tre le versioni:
- Z Coupé: da 0 a 100 km/h in 2,25 secondi, velocità massima di 300 km/h e autonomia WLTP fino a 410 km.
- Z Spider: da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi, con guida a tetto aperto e autonomia WLTP fino a 400 km.
- Z Racing: da 0 a 100 km/h in 1,96 secondi con pneumatici semi-slick opzionali, velocità massima di 350 km/h e autonomia WLTP fino a 380 km.
Le tre versioni adottano una Blade Battery di seconda generazione da 76 kWh e le sospensioni magnetoreologiche DiSus-M, capaci di regolare lo smorzamento in pochi millisecondi.
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La ricarica Flash Charging: dal 10% al 70% in 5 minuti
Allo stand sarà presente una colonnina Flash Charging, che permetterà di conoscere la tecnologia di ricarica ultrarapida del Gruppo BYD. In abbinamento alla Blade Battery di seconda generazione, Flash Charging consente di passare dal 10% al 70% di carica in cinque minuti e dal 10% al 97% in nove minuti. Anche a –30 °C, la ricarica dal 20% al 97% richiede dodici minuti. La ricarica Flash sarà una delle tecnologie protagoniste dello stand, insieme alla piattaforma e³, al sistema Super Hybrid DMO e alle sospensioni intelligenti DiSus.
Tecnologia del suono e comfort da scoprire a bordo
I visitatori potranno conoscere i modelli, confrontarsi con il team Denza e scoprire le tecnologie a bordo. La collaborazione con Devialet, specialista francese dell’audio, e l’integrazione di Dolby Atmos® su tutti i modelli permetteranno di sperimentare anche la qualità e il coinvolgimento dei sistemi sonori.