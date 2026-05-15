Croazia, avviato primo servizio di Robotaxi in Europa

La società croata Verne ha lanciato a Zagabria quello che definisce il primo servizio commerciale di taxi a guida autonoma in Europa. Il servizio, avviato il mese scorso con 10 veicoli in un'area di 90 km quadrati, è prenotabile tramite app. "Gli utenti possono ordinare un Robotaxi per spostarsi da un punto all'altro della zona di servizio in modo completamente autonomo", ha dichiarato Filip Cindric, responsabile delle operazioni di Verne in Croazia.