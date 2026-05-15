Attacco a Ryazan, droni ucraini su raffineria e palazzi

Droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio e due edifici residenziali nella città russa di Ryazan, a circa 200 km da Mosca. Secondo il governatore regionale Pavel Malkov, l'attacco ha causato almeno tre morti e 12 feriti, tra cui ci sarebbero anche dei bambini. Il comandante delle forze drone ucraine Robert Brovdi ha dichiarato che nella notte sono stati colpiti 23 obiettivi militari.