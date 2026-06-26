Ricarica aria condizionata dell'auto, quando serve e quanto costa

Introduzione
Con l'ondata di caldo che sta interessando l'Italia (e buona parte dell'Europa) in questi giorni, l'aria condizionata in auto diventa un prezioso alleato. Ma cosa succede se l'impianto smette di funzionare? Ecco qualche consiglio per la manutenzione del climatizzatore e qualche indicazione su quanto può costare una ricarica.
Quello che devi sapere
Come funziona il climatizzatore dell'auto?
Il climatizzatore dell’auto è un impianto composto da un serbatoio contenente gas refrigerante, un circuito di tubi e un compressore collegato al motore dell’autovettura: l’aria calda aspirata dall’esterno cede calore al gas refrigerante, abbassandosi di temperatura e perdendo umidità. In questo modo l’abitacolo si rinfresca.
Ma l’aria condizionata consuma benzina? Sì, perché l’attivazione del compressore comporta un assorbimento di potenza dal motore, e quindi un lieve aumento dei consumi di carburante. Nei veicoli elettrici o ibridi, il climatizzatore incide sull’autonomia più che sui consumi tradizionali.
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Il gas refrigerante
Il circuito in cui circola il gas refrigerante è a tenuta stagna, quindi, a meno che non vi siano perdite nel sistema di tubi e raccordi, il gas non dovrebbe diminuire in fretta. È comunque sempre bene sottoporre l’impianto di aria condizionata del proprio veicolo a controlli periodici, per capire se è eventualmente il caso di procedere alla ricarica del gas.
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Ogni quanto effettuare la ricarica?
Non ci sono tempi standard per la ricarica dell’aria condizionata. In generale, comunque, può rendersi necessaria dopo molto tempo (tendenzialmente, anni). Molto dipende dallo stato dell'impianto e delle tubature e, come detto, da eventuali perdite del gas refrigerante. Effettuando controlli periodici si possono intercettare eventuali problemi.
Ci sono comunque alcuni dettagli da tenere sotto controllo, per capire se insorgono problemi. Se, ad esempio, l'aria che esce dai bocchettoni è poco fredda, o esce a temperatura ambiente, potrebbe essere arrivato il momento di una ricarica.
La ricarica
Per ripristinare la ricarica ci sono appositi kit in dotazione alle officine di marca, oppure macchinari universali, come quelli utilizzati da molti elettrauto.
L'impianto viene svuotato del gas residuo o vecchio, sanificato e riempito nuovamente con la corretta quantità di gas nuovo.
Se l'intervento è di ordinaria amministrazone, e non ci sono altri problemi, l'impianto torna alla sua massima funzionalità nel giro di 30-60 minuti.
I costi
Secondo quanto si legge su diversi siti di settore, ricaricare l’aria condizionata costa, in media, dagli 80 ai 100€, ma la cifra può aumentare se ci sono altri problemi all’impianto e se quindi bisogna fare altri interventi.
Altri consigli
Ci sono poi anche altri accorgimenti che si possono tenere a mente per far sì di usare in maniera corretta l'aria condizionata in macchina, risparmiando anche un po'. Bisogna ricordarsi, specie prima dell'inizio della stagione più calda, di controllare ed eventualmente sostituire i filtri dell’aria condizionata. Filtri sporchi riducono l’efficienza del sistema e possono causare cattivi odori o problemi di qualità dell’aria interna.
Che sia da remoto o in presenza, poi, non è necessario impostare la temperatura troppo bassa quando si è in auto. Una differenza di circa 5-7°C rispetto alla temperatura esterna è sufficiente per un comfort ottimale e per evitare di sovraccaricare il sistema.
In generale, un sistema di climatizzazione ben mantenuto offre benefici anche dal punto di vista economico, perché garantisce riduzione dei consumi di carburante e minore usura del motore.
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