Ricarica aria condizionata dell'auto, quando serve e quanto costa

Il circuito in cui circola il gas refrigerante è a tenuta stagna, quindi, a meno che non vi siano perdite nel sistema di tubi e raccordi, il gas non dovrebbe diminuire in fretta. È comunque sempre bene sottoporre l’impianto di aria condizionata del proprio veicolo a controlli periodici, per capire se è eventualmente il caso di procedere alla ricarica del gas.

Per approfondire:

Colpo di calore nei bambini, bastano 20 minuti in auto anche senza sole: cosa fare