Vigna: avanti diversificazione Ferrari anche con ibride ed elettriche

Lo ha detto l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, durante l'assemblea degli azionisti. "Ci sarà una diversificazione orizzontale della gamma, con una media di quattro nuovi modelli all'anno tra il 2026 e il 2030. Nel 2026 le nostre priorità includono una continua attenzione alla ricerca e sviluppo: solo attraverso l'innovazione costante possiamo continuare a ridefinire i limiti del possibile"

"Nel 2026 le nostre priorità includono una continua attenzione alla ricerca e sviluppo: solo attraverso l'innovazione costante possiamo continuare a ridefinire i limiti del possibile. E lo faremo nel modo Ferrari, con la sostenibilità al centro di tutto ciò che realizziamo insieme ai nostri partner", ha aggiunto Vigna, durante l'assemblea degli azionisti in corso ad Amsterdam.

"Nel segmento delle auto sportive, continueremo a tutelare l'esclusività attraverso la diversificazione orizzontale della gamma, con una media di quattro nuovi modelli all'anno tra il 2026 e il 2030, che comprenderanno motori a combustione interna, ibridi ed elettrici". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ferrari , Benedetto Vigna, durante l'assemblea degli azionisti.

Ferrari Luce

"Nelle Sports Cars ci concentreremo sull'introduzione completa di Ferrari Luce nella nostra gamma. Questo modello apre un nuovo capitolo nella nostra storia ed è, ancora una volta, una dichiarazione di ciò che una Ferrari può essere, restando profondamente radicata nell'identità e nei valori del marchio. Per questo motivo è stato previsto un inedito percorso di presentazione in tre fasi. Un viaggio che culminerà il 25 maggio a Roma con la presentazione mondiale".

Vigna ha spiegato come durante l'anno "rafforzeremo ulteriormente l'offerta con altri quattro lanci, tra cui la Amalfi Spider, presentata il mese scorso. Questa gamma garantisce ai nostri clienti ampia libertà di scelta. Ascoltando le loro esigenze, abbiamo deciso di aprire due nuovi centri 'tailor Made', a Los Angeles e Tokyo, per rafforzare la relazione e rispondere alla domanda di personalizzazione. La vicinanza ai Ferraristi ci ha inoltre spinto a rivedere la strategia regionale, con un rinnovato focus su mercati promettenti come l'India".