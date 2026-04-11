Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Tesla, la guida autonoma arriva in Europa: si parte dai Paesi Bassi

Motori

La casa automobilistica di Elon Musk ha introdotto nel Vecchio Continente il suo sistema di assistenza alla guida, il Full Self-Driving. La versione Supervised richiede comunque l'attenzione costante del conducente, che resta responsabile. Il via libera olandese apre la strada a ulteriori approvazioni nel mercato europeo

Tesla compie un passo decisivo e porta la guida autonoma anche nel Vecchio Continente. La casa automobilistica di Elon Musk ha annunciato l'avvio dell'implementazione in Europa della versione avanzata del suo sistema di assistenza alla guida: il Full Self-Driving (Supervised). I Paesi Bassi sono il primo Stato europeo in cui il software ha ottenuto l'approvazione. Primo di una serie di altri, visto che Tesla ha fatto sapere di essere in attesa dell'autorizzazione in altri Paesi europei.

La versione "Supervised"

Negli Stati Uniti il software Fsd è disponibile da anni, ma l'azienda ha aggiunto "Supervised" per descrivere la versione attuale, in cui il conducente rimane responsabile della guida e deve essere pronto a riprenderne il controllo in qualsiasi momento.

Potrebbe interessarti

Cosa ho imparato in quattro anni alla guida di una Tesla
FOTOGALLERY

Tesla

1/10
Auto

Auto, Tesla Model 3 Standard arriva in Italia: caratteristiche. FOTO

Tesla porta in Italia la nuova Model 3 Standard, proposta a 36.990 euro e con consegne previste da febbraio 2026. L’auto mantiene molte dotazioni tecnologiche ma riduce alcuni elementi interni, con un’autonomia dichiarata di 534 km. Ecco prezzi e caratteristiche

Vai alla Fotogallery

Motori: ultime notizie

Tesla, la guida autonoma arriva in Europa: si parte dai Paesi Bassi

Motori

La casa automobilistica di Elon Musk ha introdotto nel Vecchio Continente il suo sistema di...

Maserati, il francobollo speciale per celebrare il centenario

Auto

Tra le iniziative per i cento anni del simbolo del marchio modenese, presentata la miniatura...

Suzuki e-Vitara, prova su strada: prezzo, autonomia, allestimenti

Gianluca Sepe

Potente e seduttivo, è l'elettrico a passo di Denza

Auto

Il brand premium del colosso cinese Byd sbarca finalmente in Europa. Lo fa con un grandioso...

5 foto

Toyota Yaris, novità e caratteristiche della nuova generazione

Auto

La quinta generazione della Toyota Yaris, attesa tra il 2027 e il 2028, sarà basata su una...

I più letti