Tesla, la guida autonoma arriva in Europa: si parte dai Paesi Bassi

Tesla compie un passo decisivo e porta la guida autonoma anche nel Vecchio Continente. La casa automobilistica di Elon Musk ha annunciato l'avvio dell'implementazione in Europa della versione avanzata del suo sistema di assistenza alla guida: il Full Self-Driving (Supervised). I Paesi Bassi sono il primo Stato europeo in cui il software ha ottenuto l'approvazione. Primo di una serie di altri, visto che Tesla ha fatto sapere di essere in attesa dell'autorizzazione in altri Paesi europei.