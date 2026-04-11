Tesla, la guida autonoma arriva in Europa: si parte dai Paesi Bassi

La casa automobilistica di Elon Musk ha introdotto nel Vecchio Continente il suo sistema di assistenza alla guida, il Full Self-Driving. La versione Supervised richiede comunque l'attenzione costante del conducente, che resta responsabile. Il via libera olandese apre la strada a ulteriori approvazioni nel mercato europeo
Tesla compie un passo decisivo e porta la guida autonoma anche nel Vecchio Continente. La casa automobilistica di Elon Musk ha annunciato l'avvio dell'implementazione in Europa della versione avanzata del suo sistema di assistenza alla guida: il Full Self-Driving (Supervised). I Paesi Bassi sono il primo Stato europeo in cui il software ha ottenuto l'approvazione. Primo di una serie di altri, visto che Tesla ha fatto sapere di essere in attesa dell'autorizzazione in altri Paesi europei.
La versione "Supervised"
Negli Stati Uniti il software Fsd è disponibile da anni, ma l'azienda ha aggiunto "Supervised" per descrivere la versione attuale, in cui il conducente rimane responsabile della guida e deve essere pronto a riprenderne il controllo in qualsiasi momento.
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