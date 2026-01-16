Dopo Bologna e Milano, anche la capitale ha adottato questo provvedimento che mira a rendere le strade più sicure, riducendo incidenti stradali e inquinamento atmosferico. Secondo un'indagine condotta da Ramboll, questo accorgimento ha funzionato: nelle 40 città europee che hanno introdotto le zone 30 si è osservata in media una riduzione degli incidenti del 23% e delle lesioni gravi del 38%

C'è un report del Consiglio UE sulla sicurezza dei trasporti (ETSC) secondo il quale i 30 km/h rappresentano la soglia massima entro cui la convivenza tra auto e utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti) è considerata accettabile. Motivo per cui molte città europee, e ora anche italiane, hanno deciso di adottare questo limite di velocità nei centri storici. Prima Bologna e Milano, adesso anche Roma . L'obiettivo è la riduzione di incidenti e dell'inquinamento acustico e dell'aria. È stato veramente raggiunto?

L'indagine di Ramboll

Secondo un'indagine condotta da Ramboll, che ha preso in considerazione 40 città europee nelle quali è stato introdotto il limite di 30 km/h nel centro, c'è stata una riduzione in media degli incidenti del 23% e delle lesioni gravi del 38%. Perché? Anzitutto perché la velocità ridotta aumenta il tempo di reazione dei conducenti e riduce lo spazio di frenata, migliorando la probabilità di evitare collisioni.

Rumore

Sempre secondo l'indagine le zone 30 km/h contribuiscono inoltre a una significativa riduzione del rumore del traffico, fino a 3-5 dB nelle aree urbane europee, con miglioramenti particolarmente evidenti nelle strade residenziali e in prossimità di scuole o parchi. Questo beneficio è dovuto alla diminuzione del rumore generato dal motore e dalle minori interazioni tra pneumatici e asfalto a velocità ridotte.

Città come Bruxelles e Parigi hanno implementato estese zone 30, ottenendo una riduzione del rumore fino al 50% in alcune strade locali, migliorando la qualità della vita urbana e diminuendo l’impatto acustico per i residenti.

Cambio di uso dei mezzi

Le zone 30 km/h promuovono il passaggio dall'uso dell'auto privata a modalità di trasporto attive e condivise come il camminare, l'uso della bicicletta e la micromobilità in sharing. Questo "shift modale", sottolinea l'analisi di Rumboll, ha numerosi benefici a lungo termine, tra cui: la riduzione delle emissioni perché meno auto in circolazione significa minori emissioni di CO2, NOx e particolato; miglioramento della salute pubblica perché un maggior numero di persone che cammina o va in bicicletta contribuisce a ridurre l'inquinamento atmosferico e favorisce stili di vita più salutari; riduzione del traffico e della congestione perché con più persone che scelgono mezzi di trasporto sostenibili, le strade diventano meno congestionate, migliorando la fluidità del traffico per chi continua a usare l'auto; rafforzamento della coesione sociale, dato che le città diventano più vivibili e a misura di pedone, promuovendo una maggiore interazione sociale e riducendo la separazione causata dal traffico intenso.