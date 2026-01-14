Offerte Sky
Roma, limite velocità a 30 km/h: al via da domani nel centro storico

Cronaca

Firmata la determina del Comune con gli obiettivi di aumentare la sicurezza della circolazione e di salvaguardare ambiente e zone archeologiche

Da domani giovedì 15 gennaio si inaugura la zona 30 nel centro storico di Roma, all'interno della Ztl. Ieri è stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. Dal 15 gennaio il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari. Il nuovo limite varrà anche sulle principali arterie, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. 

Le zone interessate

Oltre alla zona  Ztl-Centro storico, altre 1000 strade di Roma saranno portate a 30 km/h per aumentare la sicurezza stradale, aveva precisato il Comune di Roma sui propri social. Inoltre si ampliano in generale gli interventi per la riduzione della velocità in città. Previsti cinque nuovi autovelox sulla via Cristoforo Colombo, oltre a quelli già attivi su Tangenziale e viale Newton. Saranno poi realizzati 175 attraversamenti pedonali rialzati e nuove strade scolastiche. Entro il 2026 anche 40 nuovi Photored, dispositivi elettronici per la rilevazione delle infrazioni, con particolare attenzione agli incroci più ampi. 

