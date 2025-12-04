BMW Art Car World Tour, in mostra a Milano otto iconici modelli

All’ADI Design Museum di Milano la mostra delle vetture del marchio tedesco trasformate in opere d’arte in occasione del cinquantesimo anniversario della collezione. L’esposizione sarà visitabile fino all’8 gennaio 2026

Milano al centro delle celebrazioni per i cinquant’anni della collezione BMW Art Car. Presso l’ADI Design Museum è stata infatti inaugurata la mostra che omaggia il mezzo secolo di innovazione artistica della collezione con i visitatori che potranno ammirare otto iconiche vetture del marchio di Monaco di Baviera, realizzate da artisti di fama internazionale. Da Alexander Calder ad Esther Mahlangu, da Frank Stella a Roy Lichtenstein.

“Celebrare i 50 anni delle BMW Art Cars è per noi un autentico privilegio e una grande emozione, perché ci permette di testimoniare il nostro impegno nel mondo dell’arte e del design, che in Italia trova la sua cornice ideale”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. “Esporre otto vetture all’ADI Design Museum di Milano significa inoltre ospitare la tappa con il maggior numero di BMW Art Cars presenti nel tour mondiale per l’anniversario 2025: un segnale forte del nostro impegno e della nostra volontà di condividere i valori del brand con appassionati, clienti, media e partner”. Approfondimento BMW inaugura sede rinnovata a Roma e presenta la nuova iX3

Dopo le tappe all’Art Basel Hong Kong, al Le Mans Classic in Francia, allo Zoute Grand Prix in Belgio e in altri paesi, l’Art Car World Tour è arrivato in Italia in occasione del Concorso di Eleganza 2025, dove è stata presentata anche la BMW Art Car realizzata da Sandro Chia, insieme ad una serie di miniature e ad una mostra fotografica dedicata alla serie e realizzata da René Staud. L’arrivo all’ADI Museum rappresenta la conclusione di questo percorso nel 2025, proiettando l’iniziativa verso il 2026 con l’appuntamento già fissato al salone Rétromobile di Parigi. La collezione di otto vetture esposte all’ADI Design Museum vede protagoniste: #1 | Alexander Calder, BMW 3.0 CSL (1975)

#2 | Frank Stella, BMW 3.0 CSL (1976)

#3 | Roy Lichtenstein, BMW 320i Turbo (1977)

#12 | Esther Mahlangu, BMW 525i (1991)

#13 | Sandro Chia, BMW M3 GTR (1992)

#15 | Jenny Holzer, BMW V12 LMR (1999)

#17 | Jeff Koons, BMW M3 GT2 (2010)

#20 | Julie Mehretu, BMW M Hybrid V8 (2024) Approfondimento Bmw iX3, debutta a Monaco la nuova Neue Klasse. FOTO

“Vedere e poter vivere da vicino le BMW Art Cars all’ADI Design Museum è davvero un sogno che si avvera”, ha dichiarato Thomas Girst, Head of BMW Group Corporate Engagement. “Sono profondamente orgoglioso ed entusiasta del modo in cui l’Italia sta celebrando il 50° anniversario della serie BMW Art Car con un’esposizione straordinaria, capace di riunire non solo gli appassionati di design e arte, ma anche quelli di motorsport, tecnologia e lifestyle”.