Bus e novità del trasporto pubblico ad IBE Driving Experience 2025

In archivio anche la quarta edizione dell’appuntamento biennale dedicato alla filiera del trasporto passeggeri su gomma pubblico e privato, con i test drive dei mezzi in pista al World Circuit Marco Simoncelli di Misano

L’industria bus sotto i riflettori. Lo scorso 21 e 22 ottobre il comparto è stato nuovamente protagonista in occasione di IBE Driving Experience, manifestazione dedicata alla filiera del trasporto passeggeri su gomma pubblico e privato organizzata da Italian Exhibition Group. La quarta edizione ha attratto addetti ai lavori, associazioni di settore e professionisti che hanno avuto modo di fare rete, confrontandosi e avendo modo di toccare con mano le principali novità con test drive dedicati sul tracciato del World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Qui sono state mostrate anche diverse novità, con i principali marchi della filiera. Come Volvo Buses che ha portato ad IBE il 9700 DD, un bus a due piani nella nuova versione a 13 metri, dotato di un motore più efficiente in grado di garantire un risparmio di carburante del 9%. Dopo il debutto al Busworld di Bruxelles, è stato mostrato in anteprima anche il Paradiso 1200. Giunto alla generazione G8, questo mezzo è frutto dell’accordo tra il brand svedese e Marcopolo, produttore brasiliano di carrozzerie.

Quattro i modelli presentati da Iveco Bus, Evadys, Crossway LE City elettrico, Crossway NF CNG mild hybrid e Daily elettrico da 32 posti per il trasporto scolastico. Presenti anche Otokar, con Navigo T e il bus elettrico e-TERRITO U. A proposito di full electric, spazio anche ai modelli MU12E e C12E grazie a Dierre Dimensione Ricambi, distributore esclusivo King Long. Ad IBE 2025 anche Scania con la gamma Touring e Irizar con i6S 12,37 Integral HDH personalizzato per l’occasione da Pico Wrapping con livrea speciale IBE2026 e Gruppo D’Auria con Furore, uno dei minibus da 30 posti più diffusi.