Mild hybrid, come funziona e quali sono i vantaggi

Tra le auto con motore ibrido ci sono quelle cosiddette "mild hybrid" (MHEV, mild hybrid electric vehicle). Ma come funziona questo sistema? La trazione è garantita dal motore a combustione interna, al quale però è combinata una piccola batteria a supporto. Tale batteria non è sufficiente però per la trazione e quindi non consente all'auto di viaggiare in modalità completamente elettrica.

E allora a cosa serve?

Il motore elettrico serve a fornire una serie di vantaggi al guidatore. Anzitutto una coppia supplementare, quindi maggiore spunto, durante le accelerazioni e le ripartenze, alleggerendo il motore termico e riducendo la richiesta di carburante. Di conseguenza c'è una riduzione dei consumi e delle emissioni grazie alla frenata rigenerativa e al supporto elettrico durante l'accelerazione. Il risparmio economico è anche sul prezzo iniziale dell'auto, perché le auto mild hybrid costano meno rispetto a quelle con sistema full hybrid.