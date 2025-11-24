Auto usate, ecco dieci consigli per evitare le truffe

Soprattutto negli ultimi tempi il mercato delle auto usate, sia per motivi economici che di disponibilità immediata delle vetture, è cresciuto moltissimo e supera il numero di immatricolazioni delle auto nuove. L'associazione nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori Arco ha stilato una sorte di vademecum in dieci punti per prevenire le truffe, in collaborazione con il marketplace online delle auto usate Secarepay, che integra un sistema completo di controllo e sicurezza delle transazioni.

Il decalogo

Il primo consiglio è quello di verificare la documentazione e la cronologia, assicurandoci che tutti i documenti siano in ordine e che ci siano fatture e ricevute delle precedenti manutenzioni, verificando anche l'assenza di fermi amministrativi (è utile ad esempio la visura del PRA per verificare eventuali ipoteche e la corrispondenza tra venditore e proprietario). Poi il controllo dei chilometri, stando attenti che non siano stati manomessi con una verifica incrociata delle date e dei valori riportati sui documenti. Dobbiamo poi eseguire un’ispezione dettagliata dell’auto con un controllo visivo della carrozzeria e delle parti interne dell'abitacolo e del motore. A tutto questo deve seguire anche una prova su strada per verificare il funzionamento della vettura e chiedendo anche una perizia tecnica da un meccanico di fiducia per avere parere professionale. Il sesto punto riguarda la quotazione e il prezzo, comparandoli alla quotazione di mercato e verificare la presenza di eventuali costi nascosti. Bisogna poi le garanzie offerte dal venditore e le tutele legali a propria disposizione . Infine bisogna gestire in maniera sicura il passaggio di proprietà, nei modi e nei tempi previsti e con strumenti tracciabili e dotarsi di un'assicurazione valida al momento dell'acquisto.