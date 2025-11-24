Auto usate, ecco dieci consigli per evitare le truffe

Un vademecum in 10 punti stilato dall'associazione dei consumatori Arco con il contributo del marketplace online dell'usato Secarepay, che integra un sistema completo di controllo e sicurezza delle transazioni. Tutto per mettere al sicuro l'utente durante l'acquisto di una vettura di seconda mano
Soprattutto negli ultimi tempi il mercato delle auto usate, sia per motivi economici che di disponibilità immediata delle vetture, è cresciuto moltissimo e supera il numero di immatricolazioni delle auto nuove. L'associazione nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori Arco ha stilato una sorte di vademecum in dieci punti per prevenire le truffe, in collaborazione con il marketplace online delle auto usate Secarepay, che integra un sistema completo di controllo e sicurezza delle transazioni.
Il decalogo
Il primo consiglio è quello di verificare la documentazione e la cronologia, assicurandoci che tutti i documenti siano in ordine e che ci siano fatture e ricevute delle precedenti manutenzioni, verificando anche l'assenza di fermi amministrativi (è utile ad esempio la visura del PRA per verificare eventuali ipoteche e la corrispondenza tra venditore e proprietario). Poi il controllo dei chilometri, stando attenti che non siano stati manomessi con una verifica incrociata delle date e dei valori riportati sui documenti. Dobbiamo poi eseguire un’ispezione dettagliata dell’auto con un controllo visivo della carrozzeria e delle parti interne dell'abitacolo e del motore. A tutto questo deve seguire anche una prova su strada per verificare il funzionamento della vettura e chiedendo anche una perizia tecnica da un meccanico di fiducia per avere parere professionale. Il sesto punto riguarda la quotazione e il prezzo, comparandoli alla quotazione di mercato e verificare la presenza di eventuali costi nascosti. Bisogna poi le garanzie offerte dal venditore e le tutele legali a propria disposizione . Infine bisogna gestire in maniera sicura il passaggio di proprietà, nei modi e nei tempi previsti e con strumenti tracciabili e dotarsi di un'assicurazione valida al momento dell'acquisto.
Le precisazioni del vademecum
"I dati che riportiamo di seguito riguardano le attività per il biennio 2024 -2025 (anche se ancora non concluso) in relazione alle controversie / casistiche che riguardano gli acquisti di auto nuove e usate", precisa Cristian Maggiolo, Segretario Nazionale Arco Consumatori. "I problemi principali nella compravendita di auto usate - aggiunge Maggiolo - includono l’incertezza sullo stato del veicolo (circa il 50% delle compravendite presenta dei problemi), il rischio di truffe e il sottocosto ovvero la vendita ad un prezzo irrealisticamente basso per nascondere difetti".
Le principali controversie che si trovano sono le seguenti: problemi meccanici o elettronici, anomalia di chilometraggio (7% dei casi su base nazionale), controversie sulla proprietà o sui prezzi, tentativi di estorcere denaro al venditore o all’acquirente, vendita di veicoli che non rispettano le norme di sicurezza (pericolosi) o ambientali, trattative non chiare o inadempimento degli obblighi contrattuali, mancato rispetto degli accordi presi, controversie sui costi aggiuntivi e tentativi di frode, sia durante l’acquisto che la vendita di un veicolo, problemi di documentazione e con i finanziamenti e anche inadempimenti da parte del venditore, mancato rispetto dei termini di garanzia (casistica molto diffusa con quasi il 90% sulle compravendite di auto usate).