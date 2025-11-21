Ztl, come funzionano le Zone a traffico limitato: la guida

Sono delle aree nelle quali la circolazione delle auto è limitata nel tempo, interdetta, o riservata solo ad alcuni veicoli. Le regole cambiano da città a città, ma vediamo quelle generali

Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono aree, solitamente in centro città, nelle quali l'accesso con la propria vettura a motore è ristretto in determinati orari e/o per specifiche categorie di veicoli. Solitamente le ztl vengono indicate con una segnaletica posta all'ingresso dell'area interessata, nella quale sono specificati i dettagli delle limitazioni (fasce orarie, e le eccezioni, come veicoli autorizzati o residenti). Nello stesso punto vengono installati anche dei rilevatori delle eventuali infrazioni, come fotocellule o telecamere.

A cosa servono?

Le ZTL possono avere scopi ambientali (riduzione dell'inquinamento) o di decongestionamento del traffico, e l'accesso senza permesso comporta sanzioni amministrative.

Regole generali

Se la ztl è istituita per imporre delle restrizioni al traffico l'accesso sarà limitato a orari e giorni specifici, segnalati da cartelli con pannelli integrativi. Come detto possono esserci delle eccezioni e quindi nella ztl possono essere autorizzati a circolare veicoli per il trasporto disabili, servizi di emergenza, trasporto merci in determinati orari, e altri specifici veicoli, come residenti o mezzi a basso impatto ambientale. Qualora si violino le restrizioni si incorre in una sanzione, diversa da comune a comune, che non comporta però la decurtazione dei punti dalla patente. Solitamente le infrazioni vengono rilevate tramite telecamere. Talvota l'accesso ad alcune zone a traffico limitato può essere consentito a fronte del pagamento di un ticket giornaliero, come accade a Milano

Cosa fare per accedere a una ZTL

Prima di entrare controllare bene la segnaletica e verificare di avere l'autorizzazione necessaria, come un permesso per disabili o un ticket giornaliero.