Luci auto, quali sono e come usarle correttamente

Motori
©Getty

Da quelle di posizione e quelle abbaglianti, fino a quelle per segnalare un'emergenza. Vediamo quali sono le luci che abbiamo a disposizione sulle nostre auto

Le luci a disposizione delle nostre auto sono diverse. Sono rappresentate da icone che graficamente ne indicano la funzionalità e sono poste o su una leva i lati del volante o in un selettore.

Le più conosciute sono: luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia e di emergenza. Le luci di posizione (bianche davanti, rosse dietro) hanno la funzione di "far vedere" la macchina, ma non illuminano. Diversamente dalle luci anabbaglianti, che illuminano la strada di fronte senza però impedire la visuale a chi procede di fronte a noi. Le luci abbaglianti invece non vanno usate se non su strade extraurbane buie, mai in città o su strade bagnate. I fendinebbia (che possono essere anteriori e posteriori) vanno utilizzati invece quando la visibilità si riduce, solitamente in caso di nebbia, quando la visibilità è inferiore a 50 metri.

Come e quando usarle

Le luci di posizione si usano sempre, servono a segnalare la rpesenza del veicolo e sono obbligatorie quando siamo in marcia, sia di giorno che di notte. Sono conosciute anche come luci di marcia diurne e dal 2011 si accendono automaticamente durante la marcia. I fari anabbaglianti sono invece le luci che ci illuminano la strada e vanno usate quando è buio e sempre anche in strade extraurbane e autostrade. Gli abbaglianti invece sono luci bianche ad alta intensità e vanno usati solo su strade extraurbane buie e non trafficate, quando non c'è nessuno davanti o di fronte perché, appunto, abbagliano i conducenti di fronte a noi e vanno pertanto disattivati quando si incrocia o si segue un altro veicolo (molte auto più nuove annoa anche la funzione degli abbaglianti automatici che si alzano o si abbassano al sopraggiungere di un'altra auto). I fendinebbia (anteriori e posteriori) sono fari che emettono una luce bianca potente rivolta verso il basso e vanno usati quando la visibilità è inferiore a 50 metri, a causa di nebbia, pioggia intensa o neve. Non vanno usati con condizioni di visibilità normali, perché sono di disturbo alla visibilità degli altri conducenti.

Le altre luci

  • Luci di arresto (stop): si accendono quando si frena e diventano più intense.
  • Luci della targa: si accendono insieme alle luci di posizione e sono bianche.
  • Retromarcia: si accendono quando si inserisce la retromarcia e sono bianche.
  • Luci delle frecce (indicatori di direzione): sono arancioni e servono a segnalare un cambio di direzione.
  • Quattro frecce (luci di emergenza): si accendono con l'apposito pulsante a forma di triangolo e si usano in caso di arresto improvviso, per segnalare un pericolo o un ingombro della carreggiata.

