Domenica ecologia a Roma: le zone interessate, gli orari e esenzioni

©Ansa

La misura comporta il blocco del traffico privato nella zona Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Sono previste esenzioni per alcuni veicoli, come quelli elettrici, ibridi, a metano, Gpl, ma anche autovetture benzina Euro 6, ciclomotori e moto con determinate caratteristiche di emissione

Anche per la stagione invernale appena iniziata sono state previste, a Roma, cinque domeniche ecologiche con il relativo blocco totale della circolazione nella zona della Ztl fascia verde. La giunta capitolina ha approvato la programmazione delle prime due date, il 9 novembre e il 7 dicembre 2025, mentre le tre giornate successive saranno stabilite con un ulteriore atto.

La fascia verde

Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 sarà quindi interdetta la circolazione a tutti i veicoli a motore endotermico all’interno della Ztl fascia verde di Roma. Si comincerà, quindi, con domenica 9 novembre e il 7 dicembre. Le altre tre domeniche ecologiche, come da “tradizione”, si svolgeranno poi nel 2026. Il blocco del traffico è attivo all'interno della zona Fascia Verde ed è possibile verificare la posizione di una specifica strada digitando il nome sulla pagina di Roma Mobilità.

Esenzioni e deroghe alla circolazione

La misura comporta il blocco del traffico privato nella zona Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Sono previste esenzioni per alcuni veicoli, come quelli elettrici, ibridi, a metano, Gpl, ma anche autovetture benzina Euro 6, ciclomotori e moto con determinate caratteristiche di emissione. Il Comune di Roma ha voluto evidenziare che “tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e le eventuali variazioni di date e orari, che potranno verificarsi soprattutto tenendo conto degli eventi straordinari legati al Giubileo, saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data”.

 

Ansa/Ipa

Economia

Incentivi auto ecologiche, extrabonus per redditi sotto 30mila euro

Via libera al Dpcm per sostenere l’automotive e il percorso verso la transizione ecologica. Rimodulati gli aiuti per l'acquisto di veicoli non inquinanti per chi ha redditi più bassi: per le elettriche si arriva fino a 7.500 euro, per le ibride fino a 6.000. Potranno usufruire degli sconti anche società di noleggio e flotte aziendali 

