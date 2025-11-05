Viaggio in Cina, i test drive al centro BYD di Zhengzhou

Il BYD Zhengzhou Test Track è una struttura completa per il collaudo e l'esperienza dei veicoli, progettata per supportare le iniziative di ricerca e sviluppo, convalida della guida intelligente e dell'esperienza del marchio BYD nella Cina centrale.

Situato a Zhengzhou, nella provincia di Henan, il progetto integra capacità di test avanzate con funzioni di coinvolgimento del marchio, evidenziando l'impegno di BYD per l'innovazione, la sicurezza e la mobilità sostenibile. Ha una superficie totale di 198.000 m², quasi 20 ettari ed è stata costruita tra dicembre del 2023 e luglio 2025, quindi in soli 20 mesi. Otto le zone principali, che coprono diverse esigenze di test ed esperienza Zone funzionali.

Percorso di gara Con una lunghezza totale di 1.758 m e un rettilineo più lungo di 550 m. Si possono effettuare 9 giri, 4 a sinistra, 5 a destra. La pista è stata progettata per la valutazione delle prestazioni ad alta velocità, i test di maneggevolezza dinamica e gli eventi di brand experience. Proprio sulla pista di Zhengzhou ho provato l’ebbrezza di guidare la Yangwang U9 la supercar BYD da quasi 5 metri full electric e in grado di raggiungere i 350 km/h. Una vera supercar da guidare facendo attenziona a non farsi prendere troppo la mano.

Pista circolare a basso attrito Ha un raggio totale di 40 metri, il materiale della superficie è stato realizzato con 30.000 piastrelle di basalto. Ha un’area a bassa aderenza di 1.520 m² su un totale di 6.300 m². Viene utilizzato per le simulazioni di trazione, il controllo della stabilità e tutte le condizioni invernali. Siamo riusciti a testare anche questa parte del circuito e la sensazione che si avverte è di estrema sicurezza anche in condizioni decisamente complicate.

Pista di sabbia Ha un’altezza totale di 40 m con un angolo di inclinazione di 28°. L’altezza della superficie del pendio è di 29,6 m per una lunghezza totale di 90m e una larghezza di 30m. Simula pendenze estreme e condizioni di arrampicata fuoristrada.

Zona d'acqua galleggiante Ha una lunghezza di 70 metri per una larghezza di 15, è profonda 1,8 metri mentre la superficie dell'acqua misura 1.300 m². Simula l'attraversamento in acque profonde e i test di impermeabilità dei veicoli. Viaggiare su un’auto che entra in acqua per oltre un metro di profondità e rimanere totalmente asciutti è stata un’esperienza unica.