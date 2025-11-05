Viaggio in Cina, i test drive al centro BYD di Zhengzhou

Il BYD Zhengzhou Test Track è una struttura completa per il collaudo e l'esperienza dei veicoli, progettata per supportare le iniziative di ricerca e sviluppo, convalida della guida intelligente e dell'esperienza del marchio BYD nella Cina centrale.
Situato a Zhengzhou, nella provincia di Henan, il progetto integra capacità di test avanzate con funzioni di coinvolgimento del marchio, evidenziando l'impegno di BYD per l'innovazione, la sicurezza e la mobilità sostenibile. Ha una superficie totale di 198.000 m², quasi 20 ettari ed è stata costruita tra dicembre del 2023 e luglio 2025, quindi in soli 20 mesi. Otto le zone principali, che coprono diverse esigenze di test ed esperienza Zone funzionali.
Percorso di gara
Con una lunghezza totale di 1.758 m e un rettilineo più lungo di 550 m. Si possono effettuare 9 giri, 4 a sinistra, 5 a destra. La pista è stata progettata per la valutazione delle prestazioni ad alta velocità, i test di maneggevolezza dinamica e gli eventi di brand experience. Proprio sulla pista di Zhengzhou ho provato l’ebbrezza di guidare la Yangwang U9 la supercar BYD da quasi 5 metri full electric e in grado di raggiungere i 350 km/h. Una vera supercar da guidare facendo attenziona a non farsi prendere troppo la mano.
Pista circolare a basso attrito
Ha un raggio totale di 40 metri, il materiale della superficie è stato realizzato con 30.000 piastrelle di basalto. Ha un’area a bassa aderenza di 1.520 m² su un totale di 6.300 m². Viene utilizzato per le simulazioni di trazione, il controllo della stabilità e tutte le condizioni invernali. Siamo riusciti a testare anche questa parte del circuito e la sensazione che si avverte è di estrema sicurezza anche in condizioni decisamente complicate.
Pista di sabbia
Ha un’altezza totale di 40 m con un angolo di inclinazione di 28°. L’altezza della superficie del pendio è di 29,6 m per una lunghezza totale di 90m e una larghezza di 30m. Simula pendenze estreme e condizioni di arrampicata fuoristrada.
Zona d'acqua galleggiante
Ha una lunghezza di 70 metri per una larghezza di 15, è profonda 1,8 metri mentre la superficie dell'acqua misura 1.300 m². Simula l'attraversamento in acque profonde e i test di impermeabilità dei veicoli. Viaggiare su un’auto che entra in acqua per oltre un metro di profondità e rimanere totalmente asciutti è stata un’esperienza unica.
Le altre zone
Zona di guida multifunzione e intelligente: 15.300 m² di superficie, supporta la calibrazione intelligente del sistema di guida, l'evitamento degli ostacoli, l'automazione dei parcheggi e i test multi-scenario. Superficie di ghiaccio simulata: lunghezza totale 175 metri, larghezza 12metri, sezione a basso attrito di 60 metri- Accelerazione 70 metri, buffer da 45 metri per una superficie totale di 8.100 m². Ricrea le condizioni della strada ghiacciata per testare l'aderenza degli pneumatici e gli spazi di frenata. Poi c’è la zona fuoristrada che misura 21.500 m² con 27 moduli di prova, tra cui Yunyan Road, una strada di ciottoli, strada di lastre di pietra, buche continue, strada con tombino, terreno irregolare, dossi di varie dimensioni. Guanyun Road un set di carrucole, array a cupola, strada di tronchi, piattaforma a rampa, strada a dorso di cammello, canale a forma di U, strada a gradini. Dengyun Road pendenza laterale, asse trasversale da 240°, inclinazione di 25° e altalena. Lingyun Road pendenza laterale di 650°, asse trasversale di 20°, asse trasversale in salita di 42° di pendenza, rampa a forma di A, Boulder road, V-groove e infine il guado d'acqua. BYD ha già in programma un progetto di ampliamento con test di equilibrio a livello di campeggio. L’ultima zona si chiama di campeggio ha una superficie di 9.000 m² e viene utilizzata come zona di svago e di esperienza all'aperto per l'esposizione dei veicoli e l'interazione con i clienti.