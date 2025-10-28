Pirelli premiata come migliore produttore di pneumatici “all season”

Pirelli conferma la leadership nel segmento dei pneumatici quattro stagioni conquistando il titolo di “Miglior Produttore All Season dell’anno” sia da parte del club automobilistico della Germania, Automobilclub von Deutschland (AvD), sia dalla prestigiosa rivista tedesca AutoBild. Nei test comparativi 2025 condotti da AvD, infatti, i due prodotti di punta della gamma Pirelli All Season SF3, il Cinturato All Season SF3 e lo Scorpion All Season SF3, avevano ottenuto il massimo riconoscimento nelle rispettive categorie distinguendosi per prestazioni equilibrate, sicurezza in tutte le condizioni esaminate e comfort. In particolare, il Cinturato All Season SF3 ha primeggiato nelle prove di frenata su asciutto e bagnato, handling e resistenza all’aquaplaning, mentre lo Scorpion All Season SF3 si è imposto come riferimento per i SUV, eccellendo in trazione e sicurezza su tutte le superfici. Le comparative hanno evidenziato che i pneumatici Pirelli All Season non cercano un compromesso fra le diverse prestazioni ma danno sicurezza tutto l’anno, sui diversi fondi stradali.

Nella valutazione dei migliori pneumatici per le quattro stagioni, il magazine AutoBild, ha riassunto il Cinturato All Season SF3 come “Poliedrico e affidabile”. La stessa AutoBild aveva recentemente assegnato a questo prodotto Pirelli il primo posto assoluto nella super-comparativa 2025 su 30 all season acquistati sul mercato, con il giudizio complessivo di “Esemplare” grazie a prestazioni equilibrate in ogni condizione misurata: eccellente sicurezza sul bagnato, ottima resistenza all’aquaplaning, performance brillanti su asciutto e buoni risultati su neve e durata.

Le prove di AutoBild hanno evidenziato come il Pirelli Cinturato All Season SF3 non abbia mostrato alcuna debolezza nelle diverse condizioni di test, offrendo sempre grande sicurezza e conferendo senza difficoltà il titolo di miglior produttore all season dell’anno. Anche nelle prove dedicate ai SUV, Scorpion All Season SF3 – che condivide la piattaforma di sviluppo con il Cinturato – ha ottenuto il massimo punteggio per frenata su asciutto e bagnato, maneggevolezza e silenziosità.

Questi riconoscimenti si aggiungono ai successi ottenuti negli anni precedenti, confermando la superiorità tecnica della gamma Pirelli Cinturato e Scorpion All Season SF3. Lo sviluppo dei prodotti si basa infatti sulle più avanzate tecniche di modellazione virtuale dell’R&D Pirelli, con mescole di nuova generazione e battistrada adattivo con lamelle 3D che garantiscono grip e sicurezza anche con pneumatico usurato.