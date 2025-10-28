Auto, in Europa a settembre +10.7% vendite. +25.4 per le elettriche

Offerte Sky
Auto, in Europa a settembre +10.7% di vendite e +25.4% per le elettriche: i dati

Secondo i dati diffusi da ACEA, a settembre le immatricolazioni di auto in Europa sono il 10% in più rispetto a settembre 2024. Nei primi nove mesi del 2025, i volumi immatricolati hanno una variazione positiva dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In Italia, i volumi totalizzati a settembre 2025 si attestano a 126.863 unità (+4,2%). Nei primi nove mesi del 2025, le immatricolazioni complessive ammontano a 1.167.995 unità, con un calo del 2,9% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2024.

I risultati

Secondo quanto sottolinea il Centro Studi Promotor in una nota "è indubbiamente una buona notizia a cui se ne accompagna un’altra che riguarda l’auto elettrica che nel periodo gennaio-settembre ha visto le immatricolazioni in Europa Occidentale attestarsi a 1.796.688 con un incremento sullo stesso periodo dell’anno scorso di ben il 25,4% e con il raggiungimento della quota di mercato del 18,1% contro il 14,7% del 2024''. 

''Dispiace però dover segnalare che il contributo dell’Italia a questo risultato è stato modesto. Nonostante che le immatricolazioni di auto elettriche nel nostro Paese siano cresciute nel periodo gennaio-settembre del 26,6% sullo stesso periodo del 2024, la quota delle elettriche è passata soltanto dal 4% dei primi 9 mesi del 2024 al 5,2% dello stesso periodo del 2025 senza aggiudicarsi la maglia nera nell’area, ma solo per un pelo''.

