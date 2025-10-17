Esplora tutte le offerte Sky
Porsche, l'ad Blume lascia l'incarico: trattative con Michael Leiters ex Ferrari

Motori
©Getty

L'ex amministratore delegato di McLaren dal 2022 ad aprile 2025 ed ex manager della casa di Maranello è stato indicato come potenziale successore. La nomina dovrà essere approvata dal consiglio di sorveglianza mentre Blume resterà a capo di Volkswagen

Michael Leiters, già direttore tecnico di Ferrari e amministratore delegato di Mclaren dal 2022 ad aprile 2025,è pronto a sostitire Oliver Blume alla guida di Porsche a partire dai primi mesi del prossimo anno. Sono così confermate le voci che volevano a breve la fine del doppio ruolo di Blume a Porsche e Volkswagen. A comunicarlo è la stessa azienda tedesca, che parla di trattative già avviate. La nomina dovrà essere approvata dal consiglio di sorveglianza. 

La crisi di Porsche: verso il taglio di 1.900 posti di lavoro 

Blume, che ricopre anche il ruolo di amministratore delegato di Volkswagen, è sotto pressione per lasciare il doppio incarico e concentrarsi sulla riorganizzazione del gruppo VW. La casa automobilistica tedesca, infatti, sta affrontando una domanda debole e una complessa transizione verso i veicoli elettrici mentre Porsche sta affrontando difficoltà in Europa e una forte concorrenza in Cina, aggravate dai dazi negli Stati Uniti, suo mercato principale. Lo scorso mese, l’azienda ha rallentato la transizione verso i veicoli elettrici, citando una domanda inferiore alle attese. Ha quindi deciso di posticipare il lancio di alcuni modelli completamente elettrici, prolungando la produzione di veicoli a combustione e ibridi. Volkswagen ha avvertito che queste scelte comporteranno un significativo impatto finanziario. A febbraio, Porsche ha annunciato la soppressione di 1.900 posti di lavoro e ulteriori misure di riduzione dei costi.

