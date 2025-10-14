Equip Auto 2025, programma ed eventi della fiera di Parigi

Cinquantesimo anniversario per l'evento che si svolge a Parigi dal 14 al 18 ottobre 2025. Focus sul futuro della mobilità e dell'aftermarket automobilistico

In mostra i vari settori della filiera della mobilità, tra cui carrozzeria, verniciatura, vetri, connettività, batterie, retrofit, attrezzature per veicoli, lubrificanti, ricambi, servizi di lavaggio, pneumatici, ADAS, diagnostica, utensili, attrezzature per officine, reti di distribuzione e riparazione, riciclaggio, rigenerazione, veicoli di seconda mano, servizi, formazione, attrezzature per officine e parti per veicoli a motore a 2-3 ruote o senza patente.

Torna ed è giunta al suo 50esimo anniversario Equip Auto, la fiera internazionale che dal 14 al 18 ottobre 2025 riunisce, presso il quartiere espositivo di Paris Expo Porte de Versailles, nella capitale francese, tutto il mondo automotive dalla post-vendita alla mobilità ai servizi connessi. Oltre 1400 marchi ed espositori – il 50% internazionali – e almeno 100.000 operatori.

Le location

EQUIP AUTO Arena

Spazio con 250 posti per workshop dedicati alla riparazione, alla riparazione di collisioni, ai professionisti degli pneumatici, alla manutenzione e ai servizi, conferenze dedicate all’ecosistema post-vendita e il forum europeo: “Distribuzione e servizi automobilistici di fronte al loro futuro” nel Padiglione 1.

Tech-academy

Al Padiglione 7.1, 5 giorni di tavole rotonde, keynote e presentazioni, con il contributo di case auto , fornitori di attrezzature, produttori ed esperti. Vari gli argomenti trattati: dall'Intelligenza Artificiale, alla riparazione Over-the-Air, alle superfici vetrate intelligenti.

EQUIP AUTO Hackathon

I prtecipanti potranno sviluppare soluzioni concrete, innovative e responsabili in tema di novità climatiche, tecnologiche e industriali per l’automobile del futuro

Area prova

Accanto al Padiglione 7.1 una nuova area ospiterà dimostrazioni su larga scala e test drive.

1975-2025: (R)EVOLUTION

Ci sarà anche una mostra per i 50 anni di EQUIP AUTO, con le tappe fondamentali, le innovazioni e i personaggi che hanno caratterizzato la storia della mobilità fino ad oggi.

Automobile Awards 2025

Sarà assegnato il Gran Premio “La Voiture Préférée des Français”. Celebrazione dell’eccellenza in tutte le sue forme, dalle automobili alle attrezzature che rendono le vetture più efficienti, più sicure e più connesse.

Villaggio Tire & Innovation

Al Padiglione 3, con mostra didattica, protagonisti saranno gli pneumatici, sempre più importanti anche con la transizione elettrica.

Concorso “Vinci un’officina”

La FNA (Fédération Nationale de l’Automobile ) lancia la decima edizione del concorso “Vinci un’officina”: gli autoriparatori hanno la possibilità di vincere fino a 100.000 euro in premi (attrezzature, utensili, servizi, ecc.).

Laboratorio degli artisti

Scultori e designer esporrano loro opere ispirate all’automobile e alla sua storia in un’area dedicata.

Tutte le informazioni in dettaglio al sito di EQUIP AUTO Paris