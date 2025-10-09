Gancio traino auto, come si usa e cosa dice il Codice della Strada

Non si possono però trainare auto in panne su autostrade e strade extraurbane principali. In questi casi, è obbligatorio usare un carro attrezzi. Non è inoltre consentito montare un gancio non omologato o modificarne la struttura senza collaudo e autorizzazione. Quando il gancio non viene utilizzato non c'è obbligo di rimuoverlo quando non iene usato,, ma è consigliato per evitare danni in caso di urti, migliorare l'estetica e prevenire interferenze con accessori come i portabici.

L'articolo 63 del Codice del Strada

Traino veicoli

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.