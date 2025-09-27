Eternal City Motor Show 2025 a Roma: il programma e gli eventi

Il 27 e 28 settembre alla Nuvola dell'Eur a Roma l’appuntamento per gli appassionati delle due ruote. Nella scorsa edizione la manifestazione ha ospitato oltre 25.000 visitatori in soli due giorni e 300 espositori

Torna a Roma dal 27 al 28 settembre 2025 al Roma Convention Center “la Nuvola" Eternal City Motorcycle Show, l’appuntamento per gli appassionati delle due ruote del centro-sud Italia. Nella scorsa edizione la manifestazione ha ospitato oltre 25.000 visitatori in soli due giorni e 300 espositori distribuiti su 30mila metri quadrati.

L'evento propone al pubblico l’intero ventaglio della proposta su due ruote: touring, naked, scrambler, cruiser, supersportive, custom e tantissime attività diverse come demo ride, shopping di accessori e abbigliamento, arte, personalizzazione, talk, musica, street food, show e live performance. Eternal City è un’occasione per testare i nuovi modelli che il mercato offre.

Test ride

Le prove gratuite su strada in formula demo ride sono un’opportunità importante per finalizzare la vendita dei nuovi modelli. Il pubblico ha premiato l’iniziativa con oltre 3.500 prove in due giorni nella scorsa edizione.

Le novità 2025

La novità 2025 più significativa sarà il progetto “Eternal City B2B” e si svolgerà nell’inedito piano “+2 STAR”. Qui le più importanti aziende del settore delle due ruote (e affini) avranno l’opportunità di confrontarsi in due giorni di matching business. Un’altra opportunità sarà quella di poter incontrare i propri dealer e distributori, o cogliere l’occasione per iniziare a creare una nuova rete vendita, oltre alla possibilità di organizzare meeting, workshop e incontri in sale di diverse capienze.