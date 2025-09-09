Inter, rinnovata la partnership con Locauto per la stagione 2025-2026

Per il decimo anno consecutivo, l'accordo conferma Locauto nel ruolo di Official Rent-a-Car Partner dei neroazzurri e rafforza il legame tra due realtà che condividono valori di innovazione, performance e lavoro di squadra
FC Internazionale Milano e Locauto Group, azienda italiana leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 100 uffici in tutta Italia, celebrano il decimo anno di collaborazione, annunciando il rinnovo della partnership per la stagione 2025/2026. Locauto celebra questo importante anniversario rinnovando l’impegno verso il Club e i suoi tifosi: nel corso della stagione 2025/26 i fan nerazzurri avranno infatti accesso a una speciale scontistica sul noleggio di auto e van sul territorio italiano.
Il commento dell'Inter
Dopo dieci anni di collaborazione, "siamo felici di annunciare il prolungamento della partnership tra Inter e Locauto". Questo, sottolinea Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, "Rappresenta un traguardo significativo, frutto di un percorso basato su fiducia reciproca, valori condivisi e una visione comune”. E conclude: “Il rinnovo consolida ulteriormente un legame che, nel corso degli anni, si è tradotto in progetti concreti e iniziative di valore per i nostri tifosi, che saranno protagonisti anche in questa nuova stagione con attivazioni volte a celebrare insieme questo importante traguardo”.
Potrebbe interessarti
Champions League 2025 2026, quali sono le 36 squadre partecipanti
Il commento di Locauto
"Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con FC Internazionale Milano, con cui condividiamo una visione innovativa, una forte identità e una comune passione per lo sport, fondato su valori come il gioco di squadra, l’impegno e la determinazione" ha dichiarato invece Raffaella Tavazza, CEO di Locauto Group. "In questi dieci anni abbiamo condiviso sfide e risultati, rafforzando il nostro legame, e quello di coloro che ogni giorno scelgono Locauto, con il mondo dello sport" ha concluso.