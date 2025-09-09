Inter, rinnovata la partnership con Locauto per la stagione 2025-2026

Per il decimo anno consecutivo, l'accordo conferma Locauto nel ruolo di Official Rent-a-Car Partner dei neroazzurri e rafforza il legame tra due realtà che condividono valori di innovazione, performance e lavoro di squadra

FC Internazionale Milano e Locauto Group, azienda italiana leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 100 uffici in tutta Italia, celebrano il decimo anno di collaborazione, annunciando il rinnovo della partnership per la stagione 2025/2026. Locauto celebra questo importante anniversario rinnovando l’impegno verso il Club e i suoi tifosi: nel corso della stagione 2025/26 i fan nerazzurri avranno infatti accesso a una speciale scontistica sul noleggio di auto e van sul territorio italiano.

Il commento dell'Inter Dopo dieci anni di collaborazione, "siamo felici di annunciare il prolungamento della partnership tra Inter e Locauto". Questo, sottolinea Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, "Rappresenta un traguardo significativo, frutto di un percorso basato su fiducia reciproca, valori condivisi e una visione comune”. E conclude: “Il rinnovo consolida ulteriormente un legame che, nel corso degli anni, si è tradotto in progetti concreti e iniziative di valore per i nostri tifosi, che saranno protagonisti anche in questa nuova stagione con attivazioni volte a celebrare insieme questo importante traguardo”. Potrebbe interessarti Champions League 2025 2026, quali sono le 36 squadre partecipanti