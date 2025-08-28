Automotive, Guidesi: "Ara esclusa dal tavolo Ue: segnale pessimo"

Esplora tutte le offerte Sky
Automotive, Guido Guidesi: "Ara esclusa dal tavolo della Commissione Ue: segnale pessimo"

A denunciarlo è stato il presidente dell'Alleanza europea, che aveva chiesto il coinvolgimento dell'Ara in rappresentanza di tutti i territori coinvolti. Il tavolo, convocato a Bruxelles dalla Commissione Ue, è in programma il prossimo 12 settembre. "Il non coinvolgimento dei territori ad oggi ha portato la più grande industria europea al rischio di cancellazione”, ha detto Guidesi

La Commissione Europea ha “escluso l'Automotive Regions Alliace al tavolo per il futuro dell'automotive”, convocato a Bruxelles dalla stessa Commissione per il prossimo 12 settembre. A denunciarlo è stato il presidente dell'Alleanza europea Guido Guidesi, che aveva chiesto il coinvolgimento dell'ARA in rappresentanza di tutti i territori coinvolti. "Si tratta di un pessimo segnale”, ha rimarcato il presidente. “Il non coinvolgimento dei territori ad oggi ha portato la più grande industria europea al rischio di cancellazione”, ha aggiunto.

Guidesi: “Speriamo in cambiamenti concreti”

“La nostra richiesta di partecipazione nasceva dalla volontà di voler presentare le proposte condivise da tutte le 40 Regioni europee appartenenti ad ARA. Proposte nate dal tavolo di lavoro lombardo e condivise sia con la componentistica e sia con la ricerca e presentate anche ai costruttori", ha ribadito Guidesi. "Attendiamo speranzosi l'esito del meeting del 12 settembre affinché possano esserci cambiamenti concreti anche attraverso i nostri contributi. Se ciò non dovesse accadere in futuro l’Automotive Regions Alliance si dovrà occupare solo di gestire stabilimenti dismessi e cittadini disoccupati; in compenso avremo tante auto cinesi in giro per l’Europa", ha concluso il presidente.

Automobili, verso nuovo anno nero per la produzione in Italia

