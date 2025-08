Guida in sicurezza d'estate, errori da evitare e consigli pratici

L’estate è il momento perfetto per partire in vacanza, fare gite fuori porta o semplicemente godersi il viaggio in auto. Tuttavia, le alte temperature, le lunghe percorrenze e le condizioni di viaggio tipiche della stagione richiedono attenzione e preparazione per garantire una guida sicura e senza stress. Ecco alcuni consigli pratici per viaggiare in tutta sicurezza

Sono giorni di viaggi, anche lunghi, per le vacanze estive. Per chi si mette in viaggio è importante, più che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze. Ecco alcuni consigli importanti, segnalati anche dall'Anas:

Errori da evitare durante la guida estiva

Non sottovalutiamo il caldo, perché le temperature elevate possono influire sulla concentrazione e sul funzionamento dell’auto. Non guidiamo troppo a lungo, perché guidare per molte ore senza pause può causare affaticamento e ridurre la concentrazione: fermiamoci ogni due ore circa per sgranchirci, bere acqua e riposare gli occhi. Posizioniamo bene i bagagli senza sovraccaricare l’auto. I bagagli devono essere fissati bene per evitare che si spostino in caso di frenata. Infine non lasciamo mai i bambini o gli animali nell'auto. In estate, anche pochi minuti di sosta con l’auto parcheggiata possono essere pericolosi: la temperatura interna può salire rapidamente e mettere a rischio la vita di chi si trova dentro.

Controlli da fare prima di partire

Pochi ma semplici controlli alla macchina ci garantiscono di viaggiare in sicurezza. Verifichiamo la pressione e l’usura degli pneumatici. Controlliamo il livello dei liquidi: olio motore, liquido refrigerante, liquido dei freni e del tergicristallo. Assicuriamoci che freni e luci funzionino correttamente, per garantire sicurezza in ogni condizione di guida. Come anche ricordiamoci di verificare il corretto funzionamento del climatizzatore, fondamentale nelle giornate più calde.