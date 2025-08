Helsinki, azzerate le morti per incidenti stradali in un anno

Helsinki, insieme ad altre città come Oslo, ha adottato la strategia "Vision Zero", che pone come obiettivo primario la sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti mortali a zero. Risultato? A Helsinki negli ultimi 12 mesi non c’è stato nemmeno un morto per gli incidenti stradali. La capitale finlandese, dove l'ultima vittima di un incidente stradale risale a inizio luglio 2024, si era posta l'obiettivo zero morti sulle strade entro il 2050 e negli ultimi anni ha portato avanti una serie di politiche per la sicurezza stradale che si sono rivelate decisive.

Le misure adottate

L’obiettivo, infatti, è stato ottenuto grazie a una serie di misure, tra cui la riorganizzazione della viabilità, la riduzione della velocità dei veicoli, la promozione di mezzi di trasporto sostenibili e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Oggi su oltre la metà delle strade di Helsinki non si possono superare i 30 chilometri orari (tradizionalmente il limite era a 50) e con l'inizio dell'anno scolastico il limite verrà esteso a tutte le strade nelle vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado.