BMW Motorrad Days 2025, il programma del festival in Germania

A Garnish-Partenkirchen, in Baviera, inizia la ventesima edizione del BMW Motorrad Days: diversi gli eventi in programma, come le esibizioni del due volte campione del mondo Superbike Razgatlıoğlu, e tanti i fornitori presenti, tra cui il marchio sloveno Akrapovic

Da oggi fino al 6 luglio, la cittadina bavarese di Garmisch-Partenkirchen diventa per la ventesima volta il ritrovo di tutti gli appassionati alle due ruote. Nella tre giorni del BMW Motorrad Days 2025 non mancheranno i nuovi prodotti, gli espositori, gli spettacoli e i test ride, con la consueta atmosfera bavarese a far da contorno a una vera e propria festa per appassionati e addetti ai lavori.

Gli eventi

Il programma include diverse acrobazie e spettacoli, come il “Wall of death”, il Police rodeo e gli Stunt show per soddisfare diversi interessi. Non mancherà la musica dal vivo ed è previsto anche un programma speciale per bambini, per rendere l'evento adatto a tutta la famiglia. Per chi desidera un'esperienza completa, è inoltre disponibile un'area campeggio direttamente adiacente al luogo dell'evento, su prati alpini. Sarà presente anche il pilota turco Toprak Razgatlıoğlu (due volte campione del mondo Superbike nel 2021 e nel 2024) che, nella giornata di sabato 5 luglio, sarà in azione sulla collina Enduro in mattinata e in uno Stuntshow nel pomeriggio. Tra i piloti coinvolti ci saranno anche Dirk Manderbach, motociclista freestyle tra i più conosciuti; la stuntwoman Sarah Lezito e Quinn Redeker, poliziotto e stuntman con oltre 100 vittorie nel suo palmares.

Gli espositori presenti

Diversi gli espositori presenti, tra cui il marchio sloveno Akrapovic. Tra le novità spicca il Protection Bar Set in titanio dedicato alla nuova BMW R 1300 GS: leggero, resistente alla corrosione e progettato per integrarsi con le linee del boxer. Accanto a questo kit saranno visibili numerosi upgrade per le sportive S 1000 RR, S 1000 R e M 1000 RR, oltre agli accessori pensati per la naked R 12 nineT e per la versatile F 900 R/XR. Ogni prodotto è presentato in un contesto conviviale e interattivo, studiato per rendere immediata la comprensione dei vantaggi tecnici ed estetici offerti dall’impiego di titanio e compositi avanzati. I visitatori potranno analizzare da vicino le lavorazioni a saldatura di precisione, toccare le superfici di carbonio realizzate in autoclave e dialogare con un team selezionato di tecnici Akrapovic, pronti a illustrare dettagli costruttivi, logiche di flusso dei gas e benefici in termini di peso e performance.