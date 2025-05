Milano, al via i divieti per la Ztl del Quadrilatero della Moda

Le aree interessate

Corso Matteotti Giacomo, Corso Monforte, Corso Venezia, Largo Mattioli Raffaele, Piazza Belgioioso, Piazza Della Scala, Piazza Meda Filippo, Piazza San Babila, Sito Dei Bagatti Valsecchi, Via Agnello, Via Bagutta, Via Bigli, Via Borgospesso, Via Case Rotte, Via Catena Adalberto, Via Degli Omenoni, Via Della Spiga – nel tratto compreso tra Via Borgospesso e Via Gesù, Via Gesù, Via Hoepli Ulrico, Via Manzoni Alessandro, Via Monte Napoleone, Via Morone Gerolamo, Via Rossari Luigi, Via San Paolo, Via San Pietro All’Orto, Via Sant’Andrea, Via Santo Spirito, Via Senato e Via Verri Pietro.