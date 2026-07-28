Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Wisconsin, tornado lascia una scia di devastazione

Mondo

Un violento tornado ha colpito il Wisconsin orientale, devastando la città di Menasha. La tempesta ha danneggiato edifici, sradicato alberi e ribaltato veicoli, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza locale, chiuso la città al traffico e aperto centri di accoglienza mentre proseguono gli interventi di soccorso e la rimozione dei detriti.

Prossimi video

Washington, proteste contro la visita di Netanyahu

Mondo

Wisconsin, tornado lascia una scia di devastazione

Mondo

Sky Tg24 Mondo, Proteste in India: l'effetto scarafaggi

Mondo

Trump: Ho sospeso raid in Iran per dar loro una chance

Mondo

Uk, Zelensky primo ospite internazionale di Burnham

Mondo

Emergenza incendi, oltre 325mila sfollati tra Francia e Spagna

Mondo