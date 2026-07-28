Wisconsin, tornado lascia una scia di devastazione

Un violento tornado ha colpito il Wisconsin orientale, devastando la città di Menasha. La tempesta ha danneggiato edifici, sradicato alberi e ribaltato veicoli, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza locale, chiuso la città al traffico e aperto centri di accoglienza mentre proseguono gli interventi di soccorso e la rimozione dei detriti.
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