Wisconsin, tornado lascia una scia di devastazione

Un violento tornado ha colpito il Wisconsin orientale, devastando la città di Menasha. La tempesta ha danneggiato edifici, sradicato alberi e ribaltato veicoli, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza locale, chiuso la città al traffico e aperto centri di accoglienza mentre proseguono gli interventi di soccorso e la rimozione dei detriti.