Washington, proteste contro la visita di Netanyahu

Manifestazione filopalestinese a Washington alla vigilia dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. I dimostranti hanno contestato il sostegno degli Stati Uniti a Israele e chiesto l'arresto di Netanyahu, richiamando il mandato emesso nel 2024 dalla Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza. Israele respinge le accuse e non riconosce la giurisdizione della Corte.
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