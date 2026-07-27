Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parigi, accoltellate tre donne in strada: fermato un uomo

Mondo

A Parigi un uomo di 31 anni armato di due coltelli ha aggredito alcuni passanti vicino a Porte de Clichy, ferendo tre donne, di cui una incinta. Il sospettato, con problemi psichici, è stato inseguito da un poliziotto fuori servizio e dalle forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez si è detto "molto cauto riguardo al movente".

Prossimi video

Proteste scarafaggi, Modi: "Chi ha cercato di compromettere futuro studenti ora in carcere"

Mondo

Proteste "scarafaggi" in India, arresti tra i manifestati

Mondo

Parigi, accoltellate tre donne in strada: fermato un uomo

Mondo

Sparatoria Seattle, polizia: "Non c'è nessuna minaccia in corso per la comunità"

Mondo

Francia, roghi verso Bordeaux: oltre 220 mila evacuati

Mondo

Groenlandia, iceberg si capovolge e alza onde giganti

Mondo