Parigi, accoltellate tre donne in strada: fermato un uomo

A Parigi un uomo di 31 anni armato di due coltelli ha aggredito alcuni passanti vicino a Porte de Clichy, ferendo tre donne, di cui una incinta. Il sospettato, con problemi psichici, è stato inseguito da un poliziotto fuori servizio e dalle forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez si è detto "molto cauto riguardo al movente".
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