Torna il Nadam, festa culturale delle steppe mongole

A Xilinhot, nella Mongolia Interna, si è aperta la 36ª Fiera del Turismo Nadam, evento dedicato alla cultura mongola che ha richiamato oltre 100 mila visitatori. La cerimonia inaugurale ha visto sfilate in abiti tradizionali, delegazioni delle dodici aree della regione e la partecipazione degli atleti. Protagonisti i “Tre giochi degli uomini”: lotta, tiro con l’arco e corse a cavallo. La manifestazione propone anche spettacoli, artigianato, attività per famiglie e un grande falò, unendo tradizione nomade e turismo internazionale.
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