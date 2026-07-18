Canada, elicotteri in azione contro i vasti incendi

Gli elicotteri antincendio sono entrati in azione vicino a Pemberton, nella Columbia Britannica, per contenere i vasti incendi che interessano il Canada occidentale. Il fumo dei roghi ha oltrepassato il confine, raggiungendo numerose città degli Stati Uniti e facendo scattare allerte per la qualità dell'aria in oltre una dozzina di Stati. Le autorità continuano le operazioni di spegnimento mentre il caldo e la siccità favoriscono la propagazione delle fiamme.
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