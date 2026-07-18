Cile, maltempo provoca morti e migliaia di blackout

L'ondata di maltempo che ha colpito il Cile centrale e meridionale ha causato almeno tre vittime, diffusi allagamenti, frane e blackout. Centinaia di persone sono state evacuate e oltre 250mila utenze sono rimaste senza elettricità, soprattutto nel sud del Paese. Le autorità hanno avvertito che le precipitazioni più intense sono attese nelle prossime ore, mentre proseguono gli interventi di emergenza nelle aree più colpite.